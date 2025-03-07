2025年大華超市母親節兒童繪畫比賽：用畫筆記錄「和媽媽一起逛大華的溫馨時光！」

為迎接母親節 的到來與家庭共聚的美好傳統，大華超市誠摯宣佈 2025年母親節兒童繪畫比賽 正式啟動！今年主題定為 「和媽媽一起逛大華的溫馨時光！」，邀請全美4至13歲的小畫家們，用創意描繪與媽媽在大華超市購物的歡樂回憶——無論是一同挑選新鮮蔬果、分享零食探索的驚喜，還是購物車裡洋溢的笑聲，都將成為畫紙上最動人的瞬間。

2025年3月1日至4月10日，參賽者及家長可至全美大華超市門市免費領取報名表與畫紙。作品完成後，請將報名表與畫作提交至門市服務臺。今年賽事分為 兒童組（4-8歲） 與 少年組（9-13歲） 兩組，年齡計算以2025年4月10日截止收件日為準。大華超市將彙整各賽區作品並評選獲獎者，得獎名單將於 2025年4月21日 以電子郵件通知，並於4月底舉辦區域頒獎典禮。所有優秀作品將於大華官網（www.99Ranch.com）展示。

豐富獎項 點亮親子回憶

本次比賽於南加州 、北加 州、德州 、東岸四大賽區共設置 224個獎項，每賽區每組別各28名得獎者，獎品包括：

•特等獎（3名/組）：獎盃一座 + 大華禮卡$500

•特優獎（5名/組）：獎盃一座 + 大華禮卡$100

•優勝獎（10名/組）：獎盃一座 + 大華禮卡$50

•佳作獎（10名/組）：獎盃一座 + 大華禮卡$25

參賽規則

•作品需為參賽者原創，不得代筆或協助完成。

•每人限提交一件作品，報名需提供姓名、年齡、學校、年級、聯絡方式及居住地（城市/州別）。

•參賽區域劃分：

南加 州賽區：南加州、內華達州、亞利桑那州

北加州賽區：北加州、華盛頓州、俄勒岡州

東部賽區：紐澤西州、紐約州、馬里蘭州、麻州、維吉尼亞州

德州賽區：德州

所有參賽作品將作為活動紀錄留存，恕不退還。評審由專業藝術家依 創意（50%）、構圖技巧（25%）、主題契合度（25%） 綜合評定，活動無須消費即可參加。詳情請參閱門市海報或官網公告。

關於大華超市—全美領先的大華超級市場自1984年成立以來，始終以「連通亞洲味道的美食橋樑」為使命，為顧客提供正宗亞洲食材、新鮮蔬果與高品質商品。目前旗下擁有包括168超市在內的69家門市，涵蓋11州與電商平台，並於2022至2024年蟬聯Deloitte評選「全美最佳管理企業」。

用畫筆記錄與媽媽在大華的點滴，贏取豐厚獎品！

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活動官網：www.99Ranch.com

活動標籤：#大華母親節2025 #母親節兒童繪畫比賽