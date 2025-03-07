我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

2025年大華超市母親節兒童繪畫比賽：用畫筆記錄「和媽媽一起逛大華的溫馨時光！」

新澤西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

為迎接母親節的到來與家庭共聚的美好傳統，大華超市誠摯宣佈 2025年母親節兒童繪畫比賽 正式啟動！今年主題定為 「和媽媽一起逛大華的溫馨時光！」，邀請全美4至13歲的小畫家們，用創意描繪與媽媽在大華超市購物的歡樂回憶——無論是一同挑選新鮮蔬果、分享零食探索的驚喜，還是購物車裡洋溢的笑聲，都將成為畫紙上最動人的瞬間。

2025年3月1日至4月10日，參賽者及家長可至全美大華超市門市免費領取報名表與畫紙。作品完成後，請將報名表與畫作提交至門市服務臺。今年賽事分為 兒童組（4-8歲） 與 少年組（9-13歲） 兩組，年齡計算以2025年4月10日截止收件日為準。大華超市將彙整各賽區作品並評選獲獎者，得獎名單將於 2025年4月21日 以電子郵件通知，並於4月底舉辦區域頒獎典禮。所有優秀作品將於大華官網（www.99Ranch.com）展示。

豐富獎項 點亮親子回憶

本次比賽於南加州北加州、德州、東岸四大賽區共設置 224個獎項，每賽區每組別各28名得獎者，獎品包括：

•特等獎（3名/組）：獎盃一座 + 大華禮卡$500

•特優獎（5名/組）：獎盃一座 + 大華禮卡$100

•優勝獎（10名/組）：獎盃一座 + 大華禮卡$50

•佳作獎（10名/組）：獎盃一座 + 大華禮卡$25

參賽規則

•作品需為參賽者原創，不得代筆或協助完成。

•每人限提交一件作品，報名需提供姓名、年齡、學校、年級、聯絡方式及居住地（城市/州別）。

•參賽區域劃分：

南加州賽區：南加州、內華達州、亞利桑那州

北加州賽區：北加州、華盛頓州、俄勒岡州

東部賽區：紐澤西州、紐約州、馬里蘭州、麻州、維吉尼亞州

德州賽區：德州

所有參賽作品將作為活動紀錄留存，恕不退還。評審由專業藝術家依 創意（50%）、構圖技巧（25%）、主題契合度（25%） 綜合評定，活動無須消費即可參加。詳情請參閱門市海報或官網公告。

關於大華超市—全美領先的大華超級市場自1984年成立以來，始終以「連通亞洲味道的美食橋樑」為使命，為顧客提供正宗亞洲食材、新鮮蔬果與高品質商品。目前旗下擁有包括168超市在內的69家門市，涵蓋11州與電商平台，並於2022至2024年蟬聯Deloitte評選「全美最佳管理企業」。

用畫筆記錄與媽媽在大華的點滴，贏取豐厚獎品！

關注大華社群媒體 @99RanchMarket 掌握最新動態。

活動官網：www.99Ranch.com

活動標籤：#大華母親節2025 #母親節兒童繪畫比賽

加州 母親節 德州 南加 北加

上一則

唯有慈悲 今生大願 因緣不可思議的創作之路

下一則

華府全美台聯草根論壇 談川普2.0下兩岸關係

熱門新聞

就讀MIT物理系博士班的阮氏明去年夏天騎單車遭撞身亡。(MIT物理系官網)

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

2025-02-28 09:58
一名顧客在俄州一家墨西哥餐廳的帳單上，寫下「我希望川普驅逐你們」的字樣。(gofundme截圖)

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

2025-03-06 10:09
密西根州一名賭客在DraftKings賭博網站僅下注20美分，竟一擊中的贏得928萬元，一夜致富。(示意圖，照片人物非當事人／美聯社)

他在網站玩老虎機下注20分錢 贏得928萬大獎

2025-02-28 19:37
德州11歲女童克蘭佐受同學霸凌，還威脅要向移民及海關執法局舉報其全家，因此輕生。(Meador葬儀社)

同學威脅舉報ICE 德州11歲女童輕生 母要告校方疏忽

2025-03-02 21:40
一名華裔前海軍水兵龐軒宇計畫攻擊大湖海軍基地(Naval Station Great Lakes)認罪。(大湖海軍基地官網截圖)

擬向大湖海軍基地發動恐怖襲擊 前華裔水兵認罪

2025-03-01 10:03
以茶葉沖泡的茶，有助過濾有害重金屬。(pexels)

西北大學：茶葉泡的茶 可過濾有害重金屬

2025-03-03 09:53

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標