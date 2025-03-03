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曾為全球最高最快 新州六旗過山車拆除

編譯盧炯燊／綜合報導
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曾為全球最快最高的新州六旗樂園金卡達雲霄飛車走入歷史。(六旗官網影片截圖)
曾為全球最快最高的新州六旗樂園金卡達雲霄飛車走入歷史。(六旗官網影片截圖)

位於新澤西州六旗大冒險樂園內，曾被喻為世界最高雲霄飛車(過山車)的金達卡雲霄飛車(Kingda Ka) ，去年年底永久關閉後，已經展開拆除工作。

目前還不清楚拆除工作何時完成，六旗大冒險樂園方面拒絕提供更多細節。2024年11月10日是金達卡最後一次運行，四天後大冒險樂園宣布它永久停運及拆卸，當時曾有一些雲霄飛車迷及愛好者表示失望。

他們希望將金達卡的軌道改建成新的遊樂設施，但樂園營運商已表明將全部拆除，不會改作其他用途。

金達卡的拆卸並不令人驚訝，因為其運營成本非常高，而且使用老式技術而容易出現問題。

金達卡在2005年首次亮相時一度備受矚目，它是當時世界上最高、最快的雲霄飛車，平均時速高達128哩。

這個456呎的巨人由瑞士公司Intamin設計，一直主導著六旗大冒險樂園的天際線，它使用液壓發射在128秒內將它推進到時速206哩，但到了今天，大多數發射式的雲霄飛車都有這個速度。

2010年位於沙烏地阿拉伯的Formula Rossa雲霄飛車正式把它超越，成為世界速度第一。在2026年，一個更新的雲霄飛車之王Falcons Flight ，也同樣在沙烏地阿拉伯開業，其高度達639.8呎。

儘管金達卡功成身退，不過粉絲們毋須失望，六旗大冒險樂園確會在原址興建一座更高，更快及採取更新技術的雲霄飛車，預計在2026年動工。

沙烏地阿拉伯 新澤西州

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