新州長墨菲預算案 開支581億創新高 新增課稅項目

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)公布該州預算 最終版提案，其中州府支出達581億元創下新高，包括保留房產稅減免、繼續全額支付公務員養老金，為因應龐大支出，州長尋求對酒類、香菸、豪宅和網絡賭博等課徵12億元費用和稅金。

最終預算提案將從2026年7月1日起算的財政年度實施，新财年支出將比預計稅收多12億元；墨菲去年簽署的566 億元預算赤字22億元；據悉，新州 幾周前約有37億元赤字。

根據國會共和黨 人的計畫，新州預計的60多億盈餘，恐不足以抵擋數十億元醫療補助(Medicaid)削減，而且，新總統川普政府是否削減其他開支也充滿不確定性；墨菲說，聯邦不確定性史無前例，將產生直接影響。

州議會少數黨共和黨譴責墨菲的支出方案，稱將使下任州長陷入財政困境；581億元支出比墨菲2018年上任前的上年度預算大增67%，州議員穆諾茲 (R-Union) 說，州府根本負擔不起。

房產稅減免是支出計畫的重點之一，預計花費43億元。共和黨人稱，其中針對老人新推出的「留在新州」房產稅減免案是墨菲推卸責任的一個例子，第一輪支票將於2026年發放給年收入低於50萬元的65歲以上居民。但這筆錢六個月內就會用罄。

墨菲所提最終預算案的另一重點，是針對特定項目課徵費用和稅收共12億元，包括成交至少100萬元的房屋買賣、網路遊戲和體育博彩、菸酒和電子煙，此外還有對以前未徵稅的服務課稅，如保齡球、室內設計服務、馬術訓練、按摩療法、汽車舊換新、免費餐飲、門票和旅館房間。