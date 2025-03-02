賓州大學撤下多院校DEI網站 遭批「可恥」

賓州大學撤下多院校DEI網站引發批評。(賓大臉書)

在教育部威脅取消針對以種族為招生及招聘考量因素學校的聯邦資助之際，賓州 大學(University of Pennsylvania)撤除若干院校主張多元、公平、包容的DEI網站，還打算解散醫學院DEI委員會；此舉引發州和地方民選官員嚴厲批評，稱是對川普 攻擊多元化措施、貶低有色人種讓步。

教育部表示，應該根據其優點、成就和品格來評估學生，而非根據膚色，而且學校的DEI措施建立了一種壓抑的觀點單一文化。

批評人士反駁，這些DEI措施可為史上被剝奪進入大學機會的學生和教職員工，提供公平競爭環境。

賓大 臨時校長詹姆森(J. Larry Jameson)在發給全校的電郵中表示，學校遵守法律之餘須包容一切形式的多樣性；民選官員眼見該校最近行動後稱，上述聲明顯然十分空洞。

賓州州參議員威廉斯(Anthony H. Williams)為表抗議，打算撤回對賓大擴建計畫的支持；他和詹姆森及賓大管理階層25日會面，指校方主管並不認同他們的擔憂，賓大不理解他們向師生發出的訊號，即黑人和棕色人種學生及代表性不足的群體是否會在校園受到保護。

兩名民選官員在一名賓大主管說「多元化」一詞已成「避雷針」後離開會議。州眾議員尼爾森(Napoleon Nelson)是其中一人，他擔心一些當權者和領導人認同多元化是一種負擔。

賓大發言人表示，校方感謝民選官員所表達的擔憂，並稱賓大致力於不歧視任何人。

在川普行政命令下，全美其他大學也停止多元化舉措，但民選官員說，其他學校並未採取賓大那樣激烈的行動。

在川普限制大學和醫療機構與研究相關管理費報銷指令下，賓大約失去2.5億元國家自然科學基金(NIH)資金，金額位居各地區大學之冠。

費城其他大學如天普(Temple)、羅格斯(Rutgers)、賓州州立大學(Pennsylvania State)等都未刪除多元化措施。賓州民主黨州參議員薩瓦爾(Nikil Saval)說，賓大很懦弱，急於聽從無能聯邦政府的警告，是唯一採取可恥立場的學校。