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疫情結束後 新州估約50萬人失去白卡 形成社會一大隱憂

編譯俞仲慈／綜合報導
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聯邦在疫情期間提供的醫療補助措施終止後，新澤西州聯邦健保覆蓋率隨之降低，預估有近50萬人失去俗稱的白卡等醫療保險，形成社會一大隱憂。

新聞周刊(Newsweek)報導，根據健康政策研究機構「凱撒家庭基金會」(KFF)統計顯示，2023年3月至2024年10月間，新澤西州登記參加「聯邦醫療補助」(Medicaid)或「兒童健康保險計畫」(Children's Health Insurance Program，CHIP)的人數減少48萬6135人，從原本220多萬人降至不到180萬人。

雖然新州投保人數降幅22%不及佛羅里達州與德州，卻遠高於全國16%平均值，同時新州Medicaid退保率(退保後不再續保)39%也相對偏高、超過全國平均31%。

研究顯示民眾取消登記Medicaid並非因為條件不符，而是因為不清楚疫情期間實施的醫療補助措施取消後的新規定，或是有關單位溝通不善等因素，都造成民眾登記續保的阻礙。

截至2024年10月，新澤西州投保Medicaid和CHIP人數略高於疫情期間的投保人數，與2020年2月相比僅增長3%。

2020年初「家庭優先新冠應變法」(Families First Coronavirus Response Act)加入新規定，確保登記Medicaid與CHIP的投保人續保權益，同時免去州政府重新審核登記條件或取消投保等各種手續的麻煩。

2023年3月重新登記截止前，加入聯邦健保人數劇增1300萬人，不過登記截止後，KFF研究發現許多民眾不清楚沒有重新登記帶來的後果，尤其作業延宕、行政疏失等導致許多人無法按時完成手續，造成健保覆蓋人數大幅縮水。

非營利組織「新澤西公民行動」(New Jersey Citizen Action)沃德爾(Laura Waddell)不滿表示，「丟飯碗已經夠令人難過，現在又因為手續被排除在健保之外，實在令人難以接受。」

新澤西州 Medicaid 健保

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