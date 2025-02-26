福爾喜護理及康復中心各族裔耆老歡度蛇年新春佳節

福爾喜市場部副總裁Dassy與華人區主任胡惠霞向來賓們恭賀新春胡惠霞與參加聯歡會義演的費城各團體義工們合影。

蛇年到，福氣繞，吉祥好運永相伴。2月17日下午，福爾喜護理及康復中心（ECHELON Care & Rehabilitation Center）華人 部，在該中心的餐廳舉辦了溫馨熱鬧的農曆蛇年新春聯歡會。福爾喜內大紅燈籠高掛，彩球春聯隨處可見，濃濃的中國年味洋溢在福爾喜的每個角落。華人區主任胡惠霞及福爾喜市場部副總裁Dassy、中心總經理Sam Atlas、華人部工作人員與不同族裔耆老們歡聚一堂，體年俗、享用中華美食，共辭舊歲，同願新年。

費城 太陽隊極富中華特色的舞獅表演，拉開了聯歡會的序幕。胡惠霞致辭祝福各界人士新春快樂，幸福安康到身邊， 家和業順事事好，萬事如意笑聲高。她表示，春節 的味道不僅僅是震天的鞭炮和高高掛起的紅燈籠，更有新年討個好彩頭的舞獅賀歲。感謝前來參加聯歡會表演的費城各團體義工們，春節聯歡傳遞了華僑華人的思鄉情意，也展現了不同族裔文明的美美與共。

總經理Sam Atlas也送上了新春祝福，他說道，春節是華人最重要的傳統節日之一，現亦已成為美國人的節日。福爾喜十分重視華人的需求及傳統風俗，每到中國的節日，都會舉行慶祝活動。感謝胡惠霞籌劃每一次的慶祝活動，不辭勞苦，為耆老們送上這麼成功的節日盛宴。

中華基督教會、好朋友老人中心 表演隊、五一舞隊、富貴軍樂團、801老人中心表演隊等表演了精彩的集體舞、太極功夫扇、劍舞、聖歌演唱，精彩的節目輪番上演，各族裔耆老們興高採烈地觀看節目，領略博大精深的中華文化，溫情洋溢。美食，是春節繞不開的主題，表演結束後，眾人品嘗到了中心精心準備的中式美食。福爾喜內充滿著歡笑與愛，耆老們非常珍惜這份難得的團圓。

胡惠霞介紹，福爾喜中心是派拉蒙護理中心12家分公司中的其中一家，集康復和護理為一體，被聯邦政府醫療保險中心評定為五星級，是一個充滿了溫馨與關愛的地方。以服務老年人為主，是護理、康復、養老、臨終關懷、24小時全職照顧因病失能老人為特色的康養中心。接受退伍軍人醫療福利、聯邦醫療保險 、醫療補助以及等待醫療補助申請等。並為老人提供24小時國語、粵語、越南語、潮州話及福州話服務，還聘請了華人廚師專門為老人們烹制美味的中式佳餚。同時，還提供中文電視和豐富的文化娛樂活動。