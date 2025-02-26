福爾喜護理及康復中心各族裔耆老歡度蛇年新春佳節
蛇年到，福氣繞，吉祥好運永相伴。2月17日下午，福爾喜護理及康復中心（ECHELON Care & Rehabilitation Center）華人部，在該中心的餐廳舉辦了溫馨熱鬧的農曆蛇年新春聯歡會。福爾喜內大紅燈籠高掛，彩球春聯隨處可見，濃濃的中國年味洋溢在福爾喜的每個角落。華人區主任胡惠霞及福爾喜市場部副總裁Dassy、中心總經理Sam Atlas、華人部工作人員與不同族裔耆老們歡聚一堂，體年俗、享用中華美食，共辭舊歲，同願新年。
費城太陽隊極富中華特色的舞獅表演，拉開了聯歡會的序幕。胡惠霞致辭祝福各界人士新春快樂，幸福安康到身邊， 家和業順事事好，萬事如意笑聲高。她表示，春節的味道不僅僅是震天的鞭炮和高高掛起的紅燈籠，更有新年討個好彩頭的舞獅賀歲。感謝前來參加聯歡會表演的費城各團體義工們，春節聯歡傳遞了華僑華人的思鄉情意，也展現了不同族裔文明的美美與共。
總經理Sam Atlas也送上了新春祝福，他說道，春節是華人最重要的傳統節日之一，現亦已成為美國人的節日。福爾喜十分重視華人的需求及傳統風俗，每到中國的節日，都會舉行慶祝活動。感謝胡惠霞籌劃每一次的慶祝活動，不辭勞苦，為耆老們送上這麼成功的節日盛宴。
中華基督教會、好朋友老人中心表演隊、五一舞隊、富貴軍樂團、801老人中心表演隊等表演了精彩的集體舞、太極功夫扇、劍舞、聖歌演唱，精彩的節目輪番上演，各族裔耆老們興高採烈地觀看節目，領略博大精深的中華文化，溫情洋溢。美食，是春節繞不開的主題，表演結束後，眾人品嘗到了中心精心準備的中式美食。福爾喜內充滿著歡笑與愛，耆老們非常珍惜這份難得的團圓。
胡惠霞介紹，福爾喜中心是派拉蒙護理中心12家分公司中的其中一家，集康復和護理為一體，被聯邦政府醫療保險中心評定為五星級，是一個充滿了溫馨與關愛的地方。以服務老年人為主，是護理、康復、養老、臨終關懷、24小時全職照顧因病失能老人為特色的康養中心。接受退伍軍人醫療福利、聯邦醫療保險、醫療補助以及等待醫療補助申請等。並為老人提供24小時國語、粵語、越南語、潮州話及福州話服務，還聘請了華人廚師專門為老人們烹制美味的中式佳餚。同時，還提供中文電視和豐富的文化娛樂活動。
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