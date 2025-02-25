新州長預算若政治分贓 共和黨威脅提告

新州州參議會少數黨領袖布科(Anthony Bucco)帶領共和黨提醒新年度該州預算案，不要依照政治分贓方式撥款。(布科臉書)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)再過幾天就要提交第八份並且是最後一份預算 ，州參議會共和黨 明確表態，如果預算又用於政治分贓，將對州長提起訴訟。

共和黨領導層日前致信墨菲，提到先前預算撥款完全基於赤裸裸的政治偏袒，毫無任何公式可言，明顯違反新州 憲法要求所得稅收須根據財產稅抵免公式撥款的規定。

這封信由州參議會少數黨領袖布科(Anthony Bucco)、少數黨預算官奧斯坎隆(Declan O'Scanlon)以及預算委員會共和黨成員泰斯塔(Mike Testa)、斯坦哈特 (Doug Steinhardt)和阿馬托(Carmen Amato Jr.)簽署。

信中明言，如果下周提出的預算再次試圖根據偏袒和叢林法則分配財產稅抵免資金，議會也再次效仿並加倍支持，他們將致力與財產稅抵免資金被濫用的受損學校、市政當局和納稅人一起提起訴訟。

州憲法第八條要求將所得稅收入納入財產稅減免基金(Property Tax Relief Fund ,PTRF)，並根據公式專門用來減少或抵免財產稅。

共和黨人辯稱，憲法要求所得稅專用於減免財產稅，而且確保「基於合理的標準」分配。該修正案是1976年投票表決的結果，以壓倒性票數通過。

信中稱，40多年來，兩黨州長所提預算都從所得稅中撥款進行學校援助、市政援助和直接財產稅減免計畫，然而隨著時間推移，立法機關開始在更廣泛公式之外插入動用財產稅減免基金的小額特殊項目並指定受益人。

共和黨人聲稱，墨菲任職期間，問題越來越嚴重。

信中說，在稍早提出的預算中，違規行為已達荒謬程度，必須予以制止。墨菲去年預算提案包含近1億元特殊項目，未按照任何公式的由稅收提供資金；而去年6月立法機關通過並由墨菲簽署的最終預算中，數字激增至近150 個特別項目、約耗資3億元。

信中提到，已遵循40年的憲法要求並不是可扔進垃圾桶的古董，希望下週提出的最終預算不要再違憲為特殊項目動用所得稅，能夠遵守新州憲法。