新州又傳養老院詐欺 Atrium負責人認罪
涉嫌挪用養老院公用資金被控聯邦詐欺的新澤西州北部四家養老院的Atrium Health公司58歲負責人布萊斯林(Kevin Breslin)上個月認罪，美國審計長辦公室(Office of the State Comptroller)日前宣布，涉案負責人未來三個月內若不出售養老院，養老院將失去公有經費。
代理州審計長沃爾什 (Kevin Walsh)正考慮暫停Atrium Health參與醫療補助計畫(Medicaid)。
一旦失去醫療補助經費、或者沒有新老闆接手，Atrium公司位於新州的養老院財務將出問題，院裡數百名住民將被迫搬遷。
受影響的養老院包括位於韋恩(Wayne)的復健護理中心Avalon Rehab and Care Center和急性後護理中心Atrium Post-Acute Care of Wayne、位於帕克里奇(Park Ridge)的老年生活中心Atrium Senior Living of Park Ridge和急性後護理中心Atrium Post Acute Care of Park Ridge。
另有五位Atrium旗下養老院負責人收到審計長停職通知。
審計長責成布雷斯林和該公司管理人員5月7日之前出售這些養老院，布雷斯林將在同一天判刑。
聯邦大陪審團2023 年起訴布雷斯林和KBWB-Atrium Heath挪用用於威斯康辛州養老院護理的公用資金。該公司旗下24家養老院的尿布、傷口護理和呼吸用品以及醫療設備都因此短缺，而且未能支付員工工資稅和401(k)供款。
布雷斯林被控罪名包括醫療保健詐欺、電信詐欺、郵件詐欺和共謀洗錢。聯邦調查人員稱，KBWB-Atrium Heath公司 2015 年至 2018 年間收到 1.42 億元醫療補助金，部分非法付給為新州護理設施建設提供資金的投資者，而不是依規定為威斯康辛州 24 家養老院住民提供護理。
沃爾什說，詐欺行為日益成為養老院行業的問題，去年12月宣布在60天內暫停布里奇頓護理中心South Jersey Extended Care醫療補助資金，理由是該機構挪用數千萬元醫療補助經費。
他說，新州醫療補助所資助的養老院負責人一再參與大規模詐欺，對弱勢住民造成傷害，而且浪費納稅人的錢；這是系統性問題，必須嚴肅看待。
上一則
玄學基礎(3)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂
下一則
FB留言