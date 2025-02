新州又傳養老院詐欺 Atrium負責人認罪

涉嫌挪用養老院 公用資金被控聯邦詐欺 的新澤西州北部四家養老院的Atrium Health公司58歲負責人布萊斯林(Kevin Breslin)上個月認罪,美國審計長辦公室(Office of the State Comptroller)日前宣布,涉案負責人未來三個月內若不出售養老院,養老院將失去公有經費。

代理州審計長沃爾什 (Kevin Walsh)正考慮暫停Atrium Health參與醫療補助計畫(Medicaid)。

一旦失去醫療補助經費、或者沒有新老闆接手,Atrium公司位於新州 的養老院財務將出問題,院裡數百名住民將被迫搬遷。

受影響的養老院包括位於韋恩(Wayne)的復健護理中心Avalon Rehab and Care Center和急性後護理中心Atrium Post-Acute Care of Wayne、位於帕克里奇(Park Ridge)的老年生活中心Atrium Senior Living of Park Ridge和急性後護理中心Atrium Post Acute Care of Park Ridge。

另有五位Atrium旗下養老院負責人收到審計長停職通知。

審計長責成布雷斯林和該公司管理人員5月7日之前出售這些養老院,布雷斯林將在同一天判刑。

聯邦大陪審團2023 年起訴布雷斯林和KBWB-Atrium Heath挪用用於威斯康辛州養老院護理的公用資金。該公司旗下24家養老院的尿布、傷口護理和呼吸用品以及醫療設備都因此短缺,而且未能支付員工工資稅和401(k)供款。

布雷斯林被控罪名包括醫療保健詐欺、電信詐欺、郵件詐欺和共謀洗錢。聯邦調查人員稱,KBWB-Atrium Heath公司 2015 年至 2018 年間收到 1.42 億元醫療補助金,部分非法付給為新州護理設施建設提供資金的投資者,而不是依規定為威斯康辛州 24 家養老院住民提供護理。

沃爾什說,詐欺行為日益成為養老院行業的問題,去年12月宣布在60天內暫停布里奇頓護理中心South Jersey Extended Care醫療補助資金,理由是該機構挪用數千萬元醫療補助經費。

他說,新州醫療補助所資助的養老院負責人一再參與大規模詐欺,對弱勢住民造成傷害,而且浪費納稅人的錢;這是系統性問題,必須嚴肅看待。