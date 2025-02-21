新州24學生 獲頒總統義工服務獎

Montville副市長June Witty(前排左三起)、新州教育委員會聯合會主席Karen Cortellino、陳永豐、戴松昌、陳麗惠出席觀禮。（主辦方提供）

新州 北部美華聯誼會日前舉行美國總統義工服務獎頒獎典禮，2023-2024年度擔任文化教育義工達100小時的24名學生，分別獲得獎狀、獎章與白登總統簽名賀函。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐應邀頒獎，得獎名單包括青少年組金獎︰劉家安、李佳宇、陳思宇、陳筱庭、黃茗雅、陳鹏宇、朱榆皓；青少年組銅獎︰劉夢凡、李孟洵、何依绮、蔡佳玓、李孟澄、陳珅宇；青年組銅獎︰王璦瑪、何天馨、郝佳昕、沈悦人、朱宸均、沈忻人、彭裕桐、Evangeline Iman、Evelyn Hare、Kiersten Yang、Sydney Hu。

領獎學生表示，社區服務不僅是回饋社區的好方法，也可以得到許多寶貴的經驗，在服務過程中還能結交新朋友，學習廚藝、新聞報導、影片編輯、籌辦活動等，同時了解團隊合作與協作的價值，懂得熱愛和分享優秀文化的重要性。

會長陳麗惠表示，學生做了很多志工活動，包括響應「為遊民 煮食」等活動、在北新中文學校擔任教學助教、到各處舞龍表演、參加華音青少年合唱團到養老院 表演、以及參加青年文化大使協會 (FASCA)各項文化推廣服務。