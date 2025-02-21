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新澤西台聯會 春宴迎新春

記者孫影真／新州報導
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金蛇狂舞喜迎新春聯歡晚會席開16桌，現場熱鬧歡騰。（記者孫影真／攝影）
金蛇狂舞喜迎新春聯歡晚會席開16桌，現場熱鬧歡騰。（記者孫影真／攝影）

新澤西台灣同鄉聯誼會日前在愛迪生市金喜海鮮酒樓，舉行金蛇狂舞喜迎新春聯歡晚會，中文學校學生與社區知名人士輪番上台獻藝，氣氛熱絡。

新澤西台灣同鄉聯誼會會長周浩與中美文化協會婦女會會長黃淑慧團隊，共同組織了當天活動。節目由許惠玲主持。黃淑慧感謝贊助晚宴人士，更感謝團隊連日辛苦，將活動辦得圓滿順利，她尤其感謝許惠玲，妙語如珠讓全場賓主盡歡。

學生表演四個精彩節目，包括愛迪生中校舞獅及擂鼓，FASCA帥氣的舞者和三太子「APT.」熱舞，戴溏恩扯鈴，掀起現場高潮。夢幻貓咪歌舞團以一年來赴各場合表演的精采片段作為舞臺背景；新成立的康康舞團，衣著華麗踢腿到位；賀筱岳肚皮舞帶動多名觀眾齊舞；兩名副會長李櫻鶯、金健獨唱，更有多名社區歌唱好手上臺演唱拿手好歌。

紐約僑教中心主任陳永豐、僑務諮詢委員戴松昌、大紐約區臺灣大專院校校聯會林映君、全美臺灣同鄉聯誼會黃秀梅、中美文化協會李僑韋等會長，及近30名僑領出席，陳永豐稱讚黃淑慧熱情豪邁，他同時宣傳辦事處行動領務的工作，也歡迎民眾建議需要的服務項目。戴松昌表示，黃淑慧接任會長之後，將活動辦得有聲有色，希望再接再厲。

現場摸彩環節，彩品堆滿工作檯，FASCA學生義工忙兌獎。（圖：主辦單位提供）
現場摸彩環節，彩品堆滿工作檯，FASCA學生義工忙兌獎。（圖：主辦單位提供）
新成立的康康舞團，衣著華麗，熱情奔放。（記者孫影真／攝影）
新成立的康康舞團，衣著華麗，熱情奔放。（記者孫影真／攝影）
金蛇狂舞喜迎新春聯歡晚會嘉賓雲集。（主辦方提供）
金蛇狂舞喜迎新春聯歡晚會嘉賓雲集。（主辦方提供）
FASCA帥氣的學生舞者和三太子「APT.」熱舞，為現場點燃熱鬧的氛圍。（記者孫...
FASCA帥氣的學生舞者和三太子「APT.」熱舞，為現場點燃熱鬧的氛圍。（記者孫影真／攝影）

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