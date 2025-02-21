新澤西台聯會 春宴迎新春

金蛇狂舞喜迎新春聯歡晚會席開16桌，現場熱鬧歡騰。（記者孫影真／攝影）

新澤西 台灣同鄉聯誼會日前在愛迪生市金喜海鮮酒樓，舉行金蛇狂舞喜迎新春聯歡晚會，中文學校學生與社區知名人士輪番上台獻藝，氣氛熱絡。

新澤西台灣同鄉聯誼會會長周浩與中美文化協會婦女會會長黃淑慧團隊，共同組織了當天活動。節目由許惠玲主持。黃淑慧感謝贊助晚宴人士，更感謝團隊連日辛苦，將活動辦得圓滿順利，她尤其感謝許惠玲，妙語如珠讓全場賓主盡歡。

學生表演四個精彩節目，包括愛迪生中校舞獅及擂鼓，FASCA帥氣的舞者和三太子「APT.」熱舞，戴溏恩扯鈴，掀起現場高潮。夢幻貓咪歌舞團以一年來赴各場合表演的精采片段作為舞臺背景；新成立的康康舞團，衣著華麗踢腿到位；賀筱岳肚皮舞帶動多名觀眾齊舞；兩名副會長李櫻鶯、金健獨唱，更有多名社區歌唱好手上臺演唱拿手好歌。