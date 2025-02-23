養雞療癒情緒 新州婦遭罰款 還被住戶協會提告

新州婦女在家後院養了五隻雞(示意圖)治療驚慌焦慮症，但遭住戶協會告上法院。(pexels)

新澤西州 格勞斯特郡(Gloucester)婦女史密斯(Lori Smith)養了五隻雞怡情養性，療癒驚慌焦慮症，但住戶協會不准養，並命令她把雞移走，否則每天開罰50元，最終還把她和丈夫都告上法院。

被醫院確診患有後創傷壓力症候群，時常驚慌、焦慮的史密斯說，「簡直太可怕了，這樣子對待我，真不知用何字眼來形容。」

她和先生米勒(David Miller)2020年住進東格林威治鎮這個家，她說，為了保住她養的這幾隻雞，她耗了將近三年，「目前，還背負兩件官司。」

第一件是住戶協會對雞提出的，兩夫婦根據「公平住房法」反駁，目前還在上訴。第二件是兩人去年7月根據「新澤西反歧視 法律法」提告，法院還在審理。

史密斯說，當初他們問過鄰居，鄰居說可以養雞他們才養的，「這表示鄰居准我養雞。」

她說，其他鄰居也有養雞，有個鄰居不再養了，可是雞圈還在。

去年，梅爾斯坦法官(Robert G. Malestein)裁決，所有的雞必須離開，不得再養，理由是，雞不是療癒動物而是農場動物。

他下令所有養雞戶把雞移走，雞圈也要拆除，不遵守判決則每天罰款50元。

米勒和史密斯寧願每天繳納50元罰款也堅持養著，他們半畝地的住家至今仍養了五隻雞。他們的罰款經費，來自於史密斯母親黛博拉‧史密斯(Debra Smith)的網路籌款。

兩夫婦聘請動物法律公司的律師柏格斯騰(Kristina Bergsten)反告住戶協會，說協會歧視身有殘疾的史密斯，導致她有「情緒壓力」，現階段第一案仍在上訴。

同時她也在替五隻雞物色新家，好讓牠們訴訟結束後有地方可去。

她說，她原有驚慌焦慮症的，「養雞養了兩個禮拜後，不再驚慌焦慮了，彷彿奇蹟。」