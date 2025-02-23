賓州沃爾瑪超市遭裝信用卡側錄器 2嫌落網

近年一些商店的自動結帳櫃臺，時常傳出遭歹徒安裝信用卡側路器的案件；示意圖。(pexels)

兩名科技犯在賓州 中部數家沃爾瑪 超市自行結帳區安裝信用卡 側錄器，日前被警方逮捕，被控「擁有並使用非法裝置」、「透過裝置詐欺」等罪名。

紐伯瑞鎮(Newberry)警察指控20歲的柯瓦啟(Marcus Covaci)使用裝置側錄加密資訊、使用非法裝置進行金融交易、非法持有製造裝置的設備、帶壞未成年人、用欺騙手段偷竊等。同案被逮捕的還有一名16歲的未成年人。

警方表示，信用卡側錄器被裝到自動結帳區的刷卡裝置上後，只要輸入密碼，發卡銀行就會照付，而原持卡人不知道自己的信用卡或現金卡已被盜用。

蓋提斯堡(Gettysburg)檢警局也對柯瓦啟提出幾項重罪指控，包括持有、銷售並遞交可以判讀、儲存加密資訊的裝置(側錄器)，靠欺騙手段偷盜，以仿造、改造等法取得裝置。不過，帶壞未成年人屬輕罪。

本案源自紐伯瑞公園路沃爾瑪店員發現兩名男性形跡可疑，向副理報告，副理透過監視錄影，發現兩人在收銀機上裝了側錄器，之後立即把它拆掉，並通知鄰近的沃爾瑪賣場盡快報警，同時把兩人的影像傳給警局。

果然西曼海姆鎮(West Manheim)沃爾瑪自動結帳區也被植入信用卡側錄器，日期是1月29日。2月1日有人回店收取盜錄的資訊。

警方2月5日在蓋提斯堡的沃爾瑪逮捕兩人。賓州警局說，柯瓦啟目前被羈押在亞當郡監獄，未成年嫌犯則拘禁在富蘭克林郡艾布拉克薩斯(Abraxas)青少年拘留所。

西曼海姆鎮警局提告文件顯示，暫時還不清楚有多少人受害及損失金額。3月20日法院審理時，可能才會有進一步消息。

至於紐伯瑞鎮對柯瓦啟的提告，法院初審日為3月24日。