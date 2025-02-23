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賓州沃爾瑪超市遭裝信用卡側錄器 2嫌落網

記者張聲肇／綜合報導
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近年一些商店的自動結帳櫃臺，時常傳出遭歹徒安裝信用卡側路器的案件；示意圖。(pexels)
近年一些商店的自動結帳櫃臺，時常傳出遭歹徒安裝信用卡側路器的案件；示意圖。(pexels)

兩名科技犯在賓州中部數家沃爾瑪超市自行結帳區安裝信用卡側錄器，日前被警方逮捕，被控「擁有並使用非法裝置」、「透過裝置詐欺」等罪名。

紐伯瑞鎮(Newberry)警察指控20歲的柯瓦啟(Marcus Covaci)使用裝置側錄加密資訊、使用非法裝置進行金融交易、非法持有製造裝置的設備、帶壞未成年人、用欺騙手段偷竊等。同案被逮捕的還有一名16歲的未成年人。

警方表示，信用卡側錄器被裝到自動結帳區的刷卡裝置上後，只要輸入密碼，發卡銀行就會照付，而原持卡人不知道自己的信用卡或現金卡已被盜用。

蓋提斯堡(Gettysburg)檢警局也對柯瓦啟提出幾項重罪指控，包括持有、銷售並遞交可以判讀、儲存加密資訊的裝置(側錄器)，靠欺騙手段偷盜，以仿造、改造等法取得裝置。不過，帶壞未成年人屬輕罪。

本案源自紐伯瑞公園路沃爾瑪店員發現兩名男性形跡可疑，向副理報告，副理透過監視錄影，發現兩人在收銀機上裝了側錄器，之後立即把它拆掉，並通知鄰近的沃爾瑪賣場盡快報警，同時把兩人的影像傳給警局。

果然西曼海姆鎮(West Manheim)沃爾瑪自動結帳區也被植入信用卡側錄器，日期是1月29日。2月1日有人回店收取盜錄的資訊。

警方2月5日在蓋提斯堡的沃爾瑪逮捕兩人。賓州警局說，柯瓦啟目前被羈押在亞當郡監獄，未成年嫌犯則拘禁在富蘭克林郡艾布拉克薩斯(Abraxas)青少年拘留所。

西曼海姆鎮警局提告文件顯示，暫時還不清楚有多少人受害及損失金額。3月20日法院審理時，可能才會有進一步消息。

至於紐伯瑞鎮對柯瓦啟的提告，法院初審日為3月24日。

沃爾瑪 信用卡 賓州

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