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費城低收入房地產稅凍結 2/28截止申請

編譯盧炯燊／綜合報導
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費城低收入房地產稅凍結計畫，今年申請截止日延至2月28日。(費城市府臉書)
費城低收入房地產稅凍結計畫，今年申請截止日延至2月28日。(費城市府臉書)

費城房主若希望本年房產稅與去年的相同，可透過低收入房地產稅凍結計畫(Low-income Real Estate Tax Freeze ， LITX)提出申請。通常申請LITX的截止日期是每年的1月31日，但今年延後至2月28日。

申請LITX必須符合多項規定及條件。首先是申請人的年度總收入︰單身者不超過3萬 3500元；已婚夫婦不超過4萬 1500元。申請人必須提交收入、身份及居住證明。

其次，LITX僅限於及居住在自有房產的個人、家庭。居住在其他房子又或以其他房子作為主要居所者，則沒有資格。

若居住在合作社式住宅，又或其所住房屋有一部分出租、用於商業目的者，仍然可以申請LITX。市府估計約有6.2萬名物業主符合資格。

申請者可登入費城稅務中心(Philadelphia Tax Center)網站，在「物業」(property) 頁面下「搜尋物業連結」(search for a property link)，即可找到連結。市府表示，在網上申請是最快捷、最簡單的申請方式。

市民也可以下載及自行打印紙本申請表，填寫後郵寄或親自交回位於市政服務大樓內的稅務部(Department of Revenue)，地址是1401 John F. Kennedy Blvd.，也可以寄到或交到位於 7522 Castor Ave. 的東北市政服務中心。

收到申請後，稅務部代表將會逐一審查，如果符合條件，房主會獲准加入 LITX 計畫，並會收到決定通知信及列有應付金額的新帳單。

除了LITX，費城還有「主要居住宅豁免」(Homestead Exemption)、「長期業主居住者計畫」(LOOP) 等協助房主，可登入市府網站查詢：https://reurl.cc/5Dnkjz

費城 低收入 房地產

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