羅伯屋強生大學醫院及羅格斯大學醫學院 紀念碑廣場家庭醫學團隊增加華人醫生，並特別開放華語門診時間

醫生林偉如(Dr. Karen Wei-Ru Lin)

羅伯屋强生大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)及羅格斯大學醫學院(Robert Wood Johnson Rutgers Medical School)的紀念碑廣場家庭醫學團隊(Rutgers Health Family Medicine at Monument Square)最近增加了講中文的華人 醫生,並開始為只講華語的病患提供特別開放時間,方便大家就醫看病,可以用自己的語言和醫生直接溝通。地點就在華人聚居的中心區新布朗士 維克。

這裏不僅有大家熟悉的家庭科醫生林偉如(Dr. Karen Wei-Ru Lin),還增加了從紐約上州 醫科大學畢業,并在Rutgers醫學院完成家庭醫學住院醫生培訓,並在此期間積纍了豐富經驗的華人醫生葉一帆(Dr. Yvonne Ye)。她可以講英文,中文和上海話,已經服務了很多中外病患。紀念碑廣場家庭醫學團隊很高興有長期在這裏服務的林醫生,現在並有了葉醫生從去年開始加入,因此特別為只講華語的病患提供了專特門診時間:目前周一,周二及周五都為將為華人病患開放,她們兩位可以看家庭科相關的各方面,包括婦科年檢,預防及慢性疾病的治療。

來自紐約的葉一帆醫生(Yvonne Ye, MD)在紐約皇后區充滿活力和多元文化的社區中由父母和外婆撫養長大。從小她便深受華人勤奮、重視教育和服務精神的影響。週末在中文學校學習,以及定期前往上海探親的經歷,使她對自己的背景和中華文化有了深厚的認同感。同時她積極參與學生會和女童子軍等課外活動,激發了她對社區服務的熱情,並貫穿了她的整個求學階段。

葉醫師在康乃爾大學完成本科學業,並修讀了醫學預科課程,立志成為一名醫生。在紐約州 雪城的紐約州立大學上州醫科大學(SUNY Upstate Medical University)就讀期間,她發現自己的技能和興趣最契合家庭醫學(Family Medicine)這一領域。因此,她在四年的醫學院學習中始終是家庭醫學學生組織的活躍成員。為了離家人更近,她搬到新澤西州 ,在羅格斯羅伯屋强生大學醫院(Rutgers Robert Wood Johnson Medical School)完成了家庭醫學住院醫師培訓。在此期間,她累積了豐富的臨床經驗,為各個年齡層的患者提供醫療服務,並精通多種診療技術,如子宮頸抹片檢查(Pap smear)、避孕裝置植入、關節注射和皮膚活檢等。同時,在住院醫師訓練的最後一年,她也擔任了聯合首席住院醫師(Co-Chief Resident)。她的行醫理念簡單而真誠:以對待家人的態度來關心和尊重每一位病人。

如今,葉醫師在羅格斯大學家庭醫學系(Rutgers’ Department of Family Medicine)擔任教職,平衡臨床醫療、醫學教育和學員指導等多項職責。她不僅在診所為患者提供醫療服務,還負責復健機構的患者護理,並在羅格斯羅伯屋强生大學醫學院教授下一代醫生。在空閒時間,她喜歡在學生診所做義工服務,並積極參與本地社區活動。她與在美國和中國的家人保持著緊密聯繫,並將自身豐富的文化背景融入她富有同理心、以病人為中心的醫療實踐中。葉醫生期待為新澤西州中部社區提供優質醫療服務,並為患者的生活帶來正面影響。

林偉如醫生(Karen Wei-Ru Lin, MD, MS,FAAFP)是羅格斯大學醫學院(Robert Wood Johnson Medical School)環球醫療副院長(Associate Dean, Global Health),也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授(Professor, Family Medicine and Community Health),羅格斯大學家庭健康及多元文化主任(Director, Center for Healthy Families and Cultural Diversity)。她也是華人醫療服務部的醫療顧問(Medical Director,Chinese Medical Program, RWJBH)。和華人醫療部一起為華人社區帶來了豐富的綫上及綫下醫療講座,篩檢及義診,為各族裔的社區都投入的大量的時間和精力。

林醫生是唯一一位將針灸融入家庭醫學實踐的教授。她還是HIPHOP-Promise Clinic 的教師顧問,這是由醫學生為新布朗士維克醫療資源不足的人群開設的每週一次的健康診所。此外,她也為醫學生普通話選修課、補充和替代醫學選修課、亞太裔美國醫學生協會、國際健康利益小組和人權醫生組織提供諮詢。

她擁有台灣大學醫學技術理學士學位、羅格斯大學環境科學理碩士學位,以及羅伯屋强生大學醫學院醫學博士學位。她在羅伯屋强生大學醫院完成了家庭醫學住院醫師實習,並在美國家庭醫師學會國家計劃發展研究所獲得了研究員的職位。

林醫生曾在多個委員會任職,包括執行委員會、招生委員會、替代醫學委員會和多元文化教育委員會。她也推動了羅格斯大學醫學院的中美醫學計劃和綜合治療計劃。并發表很多針對健康及社區醫療方面的相關論文,參與和指導多項社區醫療服務,還獲得了各種醫療健康及服務等多種獎項,為病患和社區貢獻良多。

預約可以聯係華人醫療服務部:908-256-3343或732-923-5057,紀念碑廣場家庭醫學團隊地址:317 George Street, New Brunswick, NJ 08901