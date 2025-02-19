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費城洪門致公堂2025蛇年春宴 喜慶歡欣

費城訊／圖文：彭林
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舞獅采青儀式。右1-10依次為：陳偉明、黃偉星、朱秀瓊、陳姿、陳競石、李庭信、陳庭才、彭偉權、徐福群、張善星。
舞獅采青儀式。右1-10依次為：陳偉明、黃偉星、朱秀瓊、陳姿、陳競石、李庭信、陳庭才、彭偉權、徐福群、張善星。

元宵節剛過，費城華埠年味依然濃厚。2月16日晚，費城洪門致公堂假聚福金閣酒家，舉行蛇年春節聯歡宴會，美國洪門致公總堂總理李庭信率領的來自紐約總堂、美京、波士頓、波地磨的洪門僑領祝賀團，費城華埠各社團僑領等中西官員，洪門會員300多人齊聚一堂，會場內張燈結彩，一派盛年歡欣的熱鬧場面。

喜慶的舞獅採青儀式，拉開了聯歡宴會的序幕。朱秀瓊主席致歡迎詞，她表示，各位嘉賓的光臨，是對洪門致公堂最大的信任及支持，在新的一年裡，一定會帶領洪門義兄義姐們與時俱進，與兄弟社團加強團結，以誠相待，和睦為先，為共創和諧、繁榮昌盛的僑社而努力。

中華公所董事長兼安良工商會會長徐福群、董事長張善星，美洲協勝公會元老陳姿、大費城僑學界秘書長黃偉星、至孝篤親總公所美東總理陳偉明、 費城洪門專員許錦坤等分別致詞，一致讚揚洪門致公堂悠久的歷史及重大影響力，對祖國建設及中美友好作出的貢獻，團結僑社，積極參與華埠的各項活動，為僑社注入了不少生力軍，會務不斷發展壯大，為爭取華人的權益作出了積極的貢獻。

洪門總堂元老兼監堂陳競石、全美安良元老彭偉權亦送上了美好的新春祝福。洪門總堂許健生總外交專員介紹了到場的祝賀團嘉賓。

陳庭才主席致答謝詞。他代表洪門致公堂對各位的光臨致以萬二分的謝意，洪門會員定會携手共進，再創輝煌。祝大家蛇年行大運，身體健康，萬事勝意！

晚宴由李柏安主持，倪美擔任娛樂節目主持人。在洪門昆仲合唱會歌《書劍恩仇錄》的雄壯歌聲中，娛樂節目隆重登場。嘉賓們踴躍獻唱，合影留念，歡樂的氣氛一直持續到深宵。

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