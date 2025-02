扣留聯邦經費 賓州長提告川普政府

賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)13日對川普 總統政府旗下機構提告,聲稱這些機構非法且違反憲法扣留了國會已批准給賓州的數十億元聯邦輔助。

儘管聯邦法院一再駁回川普政府全面暫停聯邦撥款的決定,民主黨籍的夏皮羅仍決定提起訴訟;夏皮羅律師稱,川普政府持續無視法院要求恢復遭暫停資金的命令。

該訴訟於費城聯邦法院提出,聲稱聯邦機構的行為「公然違法」,並表示說這些機構沒有因政策分歧而單方面拒絕動用國會已批准之資金的法律權利。

此外,夏皮羅律師表示,這些機構並未對暫停資金,做出任何合理的解釋。

訴訟稱,夏皮羅、其政府機構和國會議員一直在試圖徹底恢復對這筆資金的動用權。

訴狀指出,「儘管做了這些努力,且儘管已有兩項要求聯邦機構恢復遭暫停資金使用的臨時限制令,這些聯邦機構仍持續拒絕讓賓州機構取得其應得的資金」。

被列為被告的聯邦機構包括白宮行政管理和預算辦公室(White House Office of Management and Budget)、環境保護署(Environmental Protection Agency,EPA)、能源部(Department of Energy)、內政部(departments of Interior)與交通部(Department of Transportation);被告聯邦機構皆未立即對被告發表評論,內政部表示,其政策是不對進行中訴訟發表評論。

川普政府於1月底發布了一份備忘錄,凍結了聯邦撥款和貸款 ,聲稱有必要審查支出是否與川普政府針對氣候變遷等各種議題所發布的行政命令一致。

在這個由近20個民主黨執政州聯手提出的訴訟中指出,儘管川普政府不到兩天就撤銷這份備忘錄,但用於像是早期兒童教育、減少污染和愛滋病預防研究等方面的資金仍遭到凍結。

一名法官在發現川普政府未遵守其稍早命令後,於10日下令政府「立即採取一切必要措施」解凍所有聯邦撥款和貸款;川普政府隨即提出上訴,後於11日敗訴。