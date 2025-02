賓大醫院獲捐1.2億 1大樓以捐贈者命名

克利夫頓夫婦(Catherine and Anthony Clifton,左三、左四)慨捐1.2億給賓大醫院。(賓大醫院臉書截圖)

賓州 大學醫療系統(Penn Medicine)董事會成員安東尼·克利夫頓(Anthony Clifton)夫婦稍早捐贈1.2億元給該機構。為了表彰兩人慨捐資金,賓大 一棟建築將以該夫妻命名。

「費城 詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導,賓州大學醫療系統日前宣布,已收到凱瑟琳(Catherine)和安東尼夫婦捐贈的1.2億元捐款,同時一棟位於賓大醫院(Hospital of the University of Pennsylvania)、耗資16億元建造的新大樓則將改名為「克利夫頓醫學突破中心」(Clifton Center for Medical Breakthroughs)。

克利夫頓夫婦於2020年先向賓州大學醫療系統捐贈100萬元,以支持關於職員身心健康的研究,幫助緩解醫師的壓力與職業倦怠。

「得知這座世界頂尖的學術醫療機構及其最先進的醫院,將永遠以我們的名字命名,我感到萬分震撼,簡直不可思議。能夠支持這座新的醫學突破中心,讓我和安東尼都深感驕傲,」凱瑟琳說。

凱瑟琳自2010年起一直是賓州大學醫療系統董事會成員、同時也是公共衛生專家,她的父親則是Comcast創辦人羅伯斯(Ralph Roberts)。安東尼目前擔任顧問及導師,為小型企業主與高階管理者提供協助,先前他則擔任Review Publishing出版社執行長。

新任賓大佩雷爾曼醫學院(Perelman School of Medicine)院長艾皮斯坦(Jonathan Epstein)表示,這筆捐款部分將用於支持賓大將科學研究發現轉化為臨床治療的工作,特別著重於「首度於人體進行的臨床試驗」(first-in-human trials)。

現改名為「克利夫頓醫學突破中心」的大樓於2021年10月啟用,醫師已在此已進行超過1720例器官移植手術,並在膠質母細胞瘤CAR-T細胞療法以及用於預測昏迷甦醒的MRI技術等研究,為35萬名以上患者提供服務。

過去賓州大學醫療系統其他大筆捐贈者還包括雷蒙德與露絲·佩雷爾曼(Raymond and Ruth Perelman),他們在2011年捐贈2.25億元,之後賓大醫學院則以其名字命名。賓大癌症中心則是為紀念萊納德與瑪德琳·亞伯蘭森(Leonard and Madlyn Abramson)而命名,兩人在1997年捐贈1億元,之後又陸續捐了4000萬元。