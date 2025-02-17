我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA全明星賽／柯瑞不負眾望獲MVP 賽後笑答世報提問

誰丟的？南加二手店驚現奧運金牌 僅售6元

賓大醫院獲捐1.2億 1大樓以捐贈者命名

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
克利夫頓夫婦(Catherine and Anthony Clifton，左三、左四)慨捐1.2億給賓大醫院。(賓大醫院臉書截圖)
克利夫頓夫婦(Catherine and Anthony Clifton，左三、左四)慨捐1.2億給賓大醫院。(賓大醫院臉書截圖)

賓州大學醫療系統(Penn Medicine)董事會成員安東尼·克利夫頓(Anthony Clifton)夫婦稍早捐贈1.2億元給該機構。為了表彰兩人慨捐資金，賓大一棟建築將以該夫妻命名。

費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)報導，賓州大學醫療系統日前宣布，已收到凱瑟琳(Catherine)和安東尼夫婦捐贈的1.2億元捐款，同時一棟位於賓大醫院(Hospital of the University of Pennsylvania)、耗資16億元建造的新大樓則將改名為「克利夫頓醫學突破中心」(Clifton Center for Medical Breakthroughs)。

克利夫頓夫婦於2020年先向賓州大學醫療系統捐贈100萬元，以支持關於職員身心健康的研究，幫助緩解醫師的壓力與職業倦怠。

「得知這座世界頂尖的學術醫療機構及其最先進的醫院，將永遠以我們的名字命名，我感到萬分震撼，簡直不可思議。能夠支持這座新的醫學突破中心，讓我和安東尼都深感驕傲，」凱瑟琳說。

凱瑟琳自2010年起一直是賓州大學醫療系統董事會成員、同時也是公共衛生專家，她的父親則是Comcast創辦人羅伯斯(Ralph Roberts)。安東尼目前擔任顧問及導師，為小型企業主與高階管理者提供協助，先前他則擔任Review Publishing出版社執行長。

新任賓大佩雷爾曼醫學院(Perelman School of Medicine)院長艾皮斯坦(Jonathan Epstein)表示，這筆捐款部分將用於支持賓大將科學研究發現轉化為臨床治療的工作，特別著重於「首度於人體進行的臨床試驗」(first-in-human trials)。

現改名為「克利夫頓醫學突破中心」的大樓於2021年10月啟用，醫師已在此已進行超過1720例器官移植手術，並在膠質母細胞瘤CAR-T細胞療法以及用於預測昏迷甦醒的MRI技術等研究，為35萬名以上患者提供服務。

過去賓州大學醫療系統其他大筆捐贈者還包括雷蒙德與露絲·佩雷爾曼(Raymond and Ruth Perelman)，他們在2011年捐贈2.25億元，之後賓大醫學院則以其名字命名。賓大癌症中心則是為紀念萊納德與瑪德琳·亞伯蘭森(Leonard and Madlyn Abramson)而命名，兩人在1997年捐贈1億元，之後又陸續捐了4000萬元。

賓大 賓州 費城

上一則

PBS Aerospace 投資2000萬元興建喬州北美總部

下一則

芝建新冠紀念碑 今秋揭幕 形態結合蒲公英和新冠病毒

延伸閱讀

新美國隊長安東尼 自豪不用特殊血清 哈里遜福特化身爆氣紅浩克

新美國隊長安東尼 自豪不用特殊血清 哈里遜福特化身爆氣紅浩克
新美國隊長是他…接棒盾牌 哈里遜福特變浩克：攔不住我

新美國隊長是他…接棒盾牌 哈里遜福特變浩克：攔不住我
美國女孩1天找到失聯7年中國男同學 小紅書網友喊在一起

美國女孩1天找到失聯7年中國男同學 小紅書網友喊在一起
NBA／沙波尼斯摘28籃板生涯新高 國王退綠衫軍6連勝

NBA／沙波尼斯摘28籃板生涯新高 國王退綠衫軍6連勝

熱門新聞

聯邦意圖刪減醫療補助經費，部分地方診所開始取消白卡保戶的既定看診預約。(簡訊截圖)

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

2025-02-13 10:33
梁利堂和律師在波士頓聯邦法院外。（路透）

遭控任中共代理人 波士頓僑領梁利堂「無罪」當庭釋放

2025-02-11 11:16
新澤西州居民曼德斯和妻子麗莎2024年到尚比亞遊獵時，目睹愛妻慘遭河馬咬死。示意圖。(美聯社)

尚比亞遊獵目睹愛妻遭河馬咬死 新州男告旅遊公司

2025-02-12 20:52
雞蛋是在烘焙過程中很關鍵的食材。(pexels)

雞蛋價格節節漲 營養專家：不妨使用這些替代品

2025-02-10 12:22
田納西州男子道森(左)2022年到斐濟度蜜月時，殘忍殺害新婚妻子克莉絲蒂‧陳(右)。斐濟法院11日判處道森終身監禁。(克莉絲蒂‧陳Instagram)

斐濟蜜月殺害華裔妻屍體慘 田州男判囚終身

2025-02-13 20:56
氣象預測芝加哥市12日上午開始將下大雪，惱人的剷雪工作也即將展開。(特派員黃惠玲／攝影)

兩波大型冬季風暴本周報到 芝城、華府將降大雪

2025-02-10 12:14

超人氣

更多 >
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌
強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉