新州實施系列加稅措施 居民薪資慘縮水

新澤西州 政府官員1月份推出一系列加稅措施，藉此替資金緊張的臨時殘障和家庭休假保險 基金籌措經費，新澤西州許多居民的工資因此縮水，大受影響，

新州 勞工廳長艾薩羅-安傑羅(Robert Asaro-Angelo)在去年4月立法預算聽證會表示，新州本財政年度於6月30日結束時，基金將面臨4.42億元缺口。

新澤西州臨時殘障基金由員工和雇主共同出資，而員工還要承擔新州家庭假保險計畫 (family leave insurance program)的費用。

阿薩羅-安傑洛指出，導致薪資上漲風暴的主因是2019年帶薪家庭假法擴大，除此之外，家庭假和臨時傷殘保險基金在新冠疫情期間被大量使用，耗盡許多資金。

阿薩羅-安傑洛去年曾表示，希望隨著更多人重返工作崗位和增加稅收，基金得以有更多資金挹注。

阿薩羅-安傑洛去年4月告訴議員，這些都是法規規定的，州府制訂利率沒有彈性空間，他說，「法規怎麼規定，我們就怎麼做。」

位於克蘭福德(Cranford)的會計師事務所 PKF O'Connor Davies經理沙哈 (Shubham Shah)表示，以前無需繳納殘障保險稅的員工如今工資將扣除 0.23%，2024年年收入超過16萬5400元(比基數高出4000元)者，都需要繳納這筆稅款。

沙哈聲明，年收入至少16萬5400元的高薪者，預計需要繳納最高380.42元稅款。此外，家庭假保險的稅率將從 0.09%提高到0.33%，員工需支付的最高費用將從去年的145.26元，增至2025年的545.82元。

與臨時殘障保險一樣，如今任何年收入超過16萬5400元的人，也必須繳納家庭假稅。

沙哈表示， 2025年度的調整幅度並不大，但每個項目的基本工資和稅率都可能出現變化。