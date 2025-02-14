新州愛迪生中校新年聯歡 節目精彩紛呈

現代感的歌舞展現了青春活力。（主辦單位提供）

新澤西州 愛迪生中文學校新年聯歡會日前在John Adams Middle School 舉行，節目精彩紛呈，讓與會者充分體驗蛇年新春的歡樂。

節目以精彩舞獅揭開序幕，愛迪生舞獅靈活敏捷，立刻吸引觀眾的注意，校長林郁翠並介紹了精彩舞獅。雷鼓隊「歡欣鼓舞鬧新春」巧妙地融合打擊樂與武術動作，「新年數來寶」發音清晰，展現了台美二代的中文能力，「捕魚歌」搭配竹竿舞，清脆的陣陣敲竹聲，象徵「年年有餘」。

兩個獨唱環節驚豔全場，觀眾盛讚裴玲成就可期，二年級的楊沛璇，首次登台演唱《身騎白馬》，引人注目，老師唐唯志的悉心指導功不可沒。普林斯頓海外青年文化大使協會由諮詢導師楊文篪、劉超琦帶領，到場服務，並帶著三太子演出，為活動增添濃厚的傳統民俗氣息。最後，書法 班分送現場手寫的春聯，學校師生家長一起奮力甩龍形彩帶，體驗「龍飛鳳舞」的飛揚感，表達對新年的美好祝福。

紐約僑教中心主任陳永豐、僑務諮詢委員戴松昌、愛廸生學區 學委會主席施景渭、委員彭曉寒、新澤西中文學校協會會長李珠瑛、中美文化協會會長李僑韋、婦女會會長黃淑慧、新澤西臺灣同鄉聯誼會會長周浩、前校長陳雅玲、李孝強、葉克章等都出席同慶。