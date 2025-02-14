我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

新州愛迪生中校新年聯歡 節目精彩紛呈

記者孫影真／新州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現代感的歌舞展現了青春活力。（主辦單位提供）
現代感的歌舞展現了青春活力。（主辦單位提供）

新澤西州愛迪生中文學校新年聯歡會日前在John Adams Middle School 舉行，節目精彩紛呈，讓與會者充分體驗蛇年新春的歡樂。

節目以精彩舞獅揭開序幕，愛迪生舞獅靈活敏捷，立刻吸引觀眾的注意，校長林郁翠並介紹了精彩舞獅。雷鼓隊「歡欣鼓舞鬧新春」巧妙地融合打擊樂與武術動作，「新年數來寶」發音清晰，展現了台美二代的中文能力，「捕魚歌」搭配竹竿舞，清脆的陣陣敲竹聲，象徵「年年有餘」。

兩個獨唱環節驚豔全場，觀眾盛讚裴玲成就可期，二年級的楊沛璇，首次登台演唱《身騎白馬》，引人注目，老師唐唯志的悉心指導功不可沒。普林斯頓海外青年文化大使協會由諮詢導師楊文篪、劉超琦帶領，到場服務，並帶著三太子演出，為活動增添濃厚的傳統民俗氣息。最後，書法班分送現場手寫的春聯，學校師生家長一起奮力甩龍形彩帶，體驗「龍飛鳳舞」的飛揚感，表達對新年的美好祝福。

紐約僑教中心主任陳永豐、僑務諮詢委員戴松昌、愛廸生學區學委會主席施景渭、委員彭曉寒、新澤西中文學校協會會長李珠瑛、中美文化協會會長李僑韋、婦女會會長黃淑慧、新澤西臺灣同鄉聯誼會會長周浩、前校長陳雅玲、李孝強、葉克章等都出席同慶。

林郁翠感謝貴賓與家長的參與，不只為活動增添光彩，更展現了社區對華語教育的支持與重視。「希望大家像蛇一樣充滿活力，『蛇來蛇去（台語）』『蛇麼都如意』『蛇麼都順心』」。

愛迪生舞獅表演精彩。（主辦單位提供）
愛迪生舞獅表演精彩。（主辦單位提供）
學生著大紅中式上衣，年味十足。（主辦單位提供）
學生著大紅中式上衣，年味十足。（主辦單位提供）
學生奮力甩龍形彩帶，表達對新年的美好祝福。（主辦單位提供）
學生奮力甩龍形彩帶，表達對新年的美好祝福。（主辦單位提供）
舞獅隊成員(前排著黃衫者)與貴賓、FASCA學員拜年。（主辦單位提供）
舞獅隊成員(前排著黃衫者)與貴賓、FASCA學員拜年。（主辦單位提供）

新澤西州 學區 書法

上一則

浪漫有價 情人節玫瑰花價格不斐

下一則

川普削減白卡經費 恐影響新州200萬人

延伸閱讀

新州民主黨 籲限制地方與ICE合作列州法

新州民主黨 籲限制地方與ICE合作列州法
霍楚雙重反制 阻電費漫天調漲

霍楚雙重反制 阻電費漫天調漲
南加愛迪生認引赫斯特野火 伊頓野火原因仍待調查

南加愛迪生認引赫斯特野火 伊頓野火原因仍待調查
紐約客談／蛋、電皆漲 老百姓苦還在後頭

紐約客談／蛋、電皆漲 老百姓苦還在後頭

熱門新聞

聯邦意圖刪減醫療補助經費，部分地方診所開始取消白卡保戶的既定看診預約。(簡訊截圖)

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

2025-02-13 10:33
莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都空空蕩蕩。(特派員黃惠玲／攝影)

噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

2025-02-06 11:21
梁利堂和律師在波士頓聯邦法院外。（路透）

遭控任中共代理人 波士頓僑領梁利堂「無罪」當庭釋放

2025-02-11 11:16
新澤西州居民曼德斯和妻子麗莎2024年到尚比亞遊獵時，目睹愛妻慘遭河馬咬死。示意圖。(美聯社)

尚比亞遊獵目睹愛妻遭河馬咬死 新州男告旅遊公司

2025-02-12 20:52
雞蛋是在烘焙過程中很關鍵的食材。(pexels)

雞蛋價格節節漲 營養專家：不妨使用這些替代品

2025-02-10 12:22
田納西州男子道森(左)2022年到斐濟度蜜月時，殘忍殺害新婚妻子克莉絲蒂‧陳(右)。斐濟法院11日判處道森終身監禁。(克莉絲蒂‧陳Instagram)

斐濟蜜月殺害華裔妻屍體慘 田州男判囚終身

2025-02-13 20:56

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新