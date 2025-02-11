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吸引消費者 新州超市掀起雞蛋價格戰

編譯周芳苑／綜合報導
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因應雞蛋供應數量減少，部分超市紛紛推出現購措施。(特派員黃惠玲／攝影)
因應雞蛋供應數量減少，部分超市紛紛推出現購措施。(特派員黃惠玲／攝影)

新澤西州經營九家門市的東岸連鎖超市Wegmans稱，儘管通貨膨脹和禽流感疫情繼續推升蛋價，仍會確保他們的雞蛋價格低於競爭對手，然而該連鎖超市有些蛋價並沒有比同業低。

Wegmans官網貼出雞蛋說明公告稱，紐約州供應商採取一切預防措施，確保雞群健康，雖然蛋價會繼續變動，但該公司致力保持價格競爭力。

根據6日下午網路搜尋結果，位於米德爾塞克斯郡(Middlesex County)木橋市(Woodbridge)的Wegmans店內蛋價是，自家品牌一打裝4.99元，另一品牌Kreher Family Farms Eggs一打裝3.49元。

ShopRite網站顯示，該連鎖店的一打雞蛋價格最低要5.49元，Acme聯合郡(Union County)克拉克市(Clark)分店網路價格起價5.99元，Stop & Shop薩默塞特市門市(Somerset)售價5.99元。

不過，還是有一些商店的蛋價比Wegmans低。

例如Aldi旗下的有些分店，每打蛋價低至3.85元，另一低價連鎖超市Lidl網站廣告，蛋價也只有3.99元。

因應供貨短缺，有些商店開始對顧客限量買蛋。

Wegmans位於全美八州的111家店面蛋價是否保持一致？目前不得而知，該公司未出面置評。

根據聯邦勞工局(Bureau of Labor)的消費者物價指數，在供不應求下，2023年12月至2024年12月間，平均零售蛋價上漲近37%。

蛋價飆漲與禽流感疫情導致雞群數量銳減有關。禽流感疫情始於2022年，迄今已有1.1億隻雞被感染或死亡，包括了為防止病毒傳播而被宰殺的雞。

農業部數據顯示，上季全美2000多萬隻雞死亡或被宰殺。過去30天，全美約125群禽鳥經檢測感染禽流感，在新澤西州，已有多起野生鳥類感染禽流感疑似病例，但截至上個月，尚無家禽或牲畜感染病例。

在專家和農民致力控制疫情之際，蛋價料將續漲。

禽流感 疫情 新澤西州

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