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經營155年 新州最老巴士公司2月28日熄燈

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州最老牌巴士公司DeCamp Bus在歷經新冠疫情客流量銳減等挑戰後，宣布將於2月28日永久停業，155年歷史畫下句點。(DeCamp Bus官網)
新澤西州最老牌巴士公司DeCamp Bus在歷經新冠疫情客流量銳減等挑戰後，宣布將於2月28日永久停業，155年歷史畫下句點。(DeCamp Bus官網)

新澤西州最老牌巴士公司DeCamp Bus在歷經新冠疫情客流量銳減等挑戰後，宣布將於2月28日永久停業，155年歷史畫句點。

DeCamp Bus創立於1870年代，當時是驛站馬車公司。

位於蒙特克萊爾(Montclair)的DeCamp Bus老闆羅伯特·德坎普(Robert DeCamp)負責經營該公司57年，透過新聞稿宣布停業決定，

受新冠疫情影響，客流量大減，DeCamp Bus於2023年4月便停止所有公交車服務(commuter bus)。

根據官網，羅伯特和妹妹蘇珊娜(Suzanne)曾兩度掌管公司，分別是1970年代末、 1980年代初，以及1991年。1997年蘇珊娜退休，羅伯特收購蘇珊娜的股份。

長久以來，橙色、綠色和白色相間的DeCamp公交車和包車行駛路上是北澤西街道和高速公路常見景象。

新州巴士協會(Bus Association of New Jersey)主席斯普倫格爾(Scott Sprengel)說，DeCamp品質很高，司機非常專業而且是工會操作員。

家族企業DeCamp的創辦人是內戰老兵、聯邦陸軍少校喬納森·W·德坎普(Jonathan W. DeCamp)，1870年開通羅斯蘭至紐瓦克(Roseland-to-Newark)的驛站馬車航線，兒子“Cap”開闢第二條路線，1905年去世後，其兒子羅伯特接管，增加第三條路線，1909年購買第一輛公共汽車。

羅伯特1915年去世，身為醫生的弟弟拉爾夫·D·德坎普 (Ralph D. DeCamp) 放棄牙科診所而接管，見到最後一輛馬車轉向公車的轉變，1923年公司已擁有8輛巴士。

數十年來，人們從城市遷移到郊區，許多巴士公司倒閉，DeCamp調整路線並轉向提供包車服務而倖存。保險費上漲兩倍，公車價格從1979年的9萬5000元上漲到目前75萬元，雇用司機也很困難，充滿挑戰。

2020年3月疫情爆發，DeCamp和其他私人通勤巴士公司雪上加霜，在遠距工作趨勢下，乘客人數持續下降；疫情過後，巴士業收入和客流量只恢復到疫情前的 40%。

由於有些包車和賭場客戶已事先訂車，DeCamp委請旅行社Panorama Tours of Wallington承辦2月28日之後所有服務。

疫情 新澤西州 退休

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