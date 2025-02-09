冒充ICE探員 費城天普大學生被捕 2嫌犯仍在逃

天普大學22歲學生施泰格曼(Aidan Steigelmann)假冒ICE探員被捕。(費城警局)

就在移民暨海關執法局(ICE )突襲檢查商店的不安情緒高張之際，2月1日有人穿著印有「ICE」和「Police」 (警察)白色字樣的襯衫擾亂天普 大學(Temple University)校園內一家商店，經查其一假探員為天普大學22歲學生施泰格曼 (Aidan Steigelmann)，他已遭費城 警方控罪並被天普大學勒令暫時停學。

校方稱，費城和天普大學警方已展開刑事調查。事發時，除了冒充探員的二人，另有第三人拍下騷亂經過。

當局稱，1日晚間快要10時左右，三名男性進入Insomnia Cookies商店。

費城警方確認被捕者為施泰格曼，已對其提控冒充罪(impersonation offense)。

費城警方描述1日事件經過，當天晚上9時35分，天普大學警方獲報有可疑男子自稱是ICE探員和警察，相關人員隨後趕到宿舍Johnson & Hardwick Residence Hall。

當時兩名嫌疑人對宿舍保安人員自稱是警察和ICE探員，施泰格曼到宿舍大廳與兩人交談，之後三人在警察到達前乘坐SUV離開。

約10分鐘後，警方接到商店 Insomnia Cookies 電話，三名男子自稱是警察和 ICE 探員。事後，施泰格曼於當晚 10時被捕，另兩人離開該地區。

在逃兩嫌疑人身穿黑襯衫，正面和背面各印有「警察」和「ICE」字樣。

施泰格曼2021年高中畢業後進入天普大學就讀，預計今年畢業；他在網路上推銷樸素街頭服飾、發布國際旅行相關貼文，在 Instagram 貼文稱「我的生活像一部電影」，並貼上海濱度假照片。

事發地區最近有關ICE探員活動的報導激增，引發移民社區不安，幾天前移民執法探員，才因突襲檢查北費城一家洗車店並逮捕七名男子，而導致人心惶惶。

南費城有關 ICE 即將突襲的傳言滿天飛，費城著名義大利市場商家關門、攤位空無一人。

天普大學上周曾發表聲明稱，儘管有傳言，但學校和市警都未接到ICE探員進入校園的報告。

在逃兩人的現況目前尚不清楚。天普大學請求提供線索，學校警察郵箱：[email protected]，電話： 215-2041234。