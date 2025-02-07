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新州長暗示藏無證客 邊境沙皇要嚴查

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州州長墨菲(Phil Murphy，右)日前出席一場論壇時提到，打算邀請一位移民身份未定者住進家裡。(墨菲臉書截圖)
新澤西州州長墨菲(Phil Murphy，右)日前出席一場論壇時提到，打算邀請一位移民身份未定者住進家裡。(墨菲臉書截圖)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前在一場論壇中提到，打算邀請一位移民身份未定者住進家裡，被總統川普(Donald Trump)邊境事務主管盯上，邊境沙皇霍曼(Tom Homan)對此揚言尋求起訴。墨菲發言人出面辯稱，該移民最終未入住州長家。

霍曼接受媒體訪問時提到，總統任命他驅逐無證移民，雖然墨菲一席話也許是虛張聲勢，但也許不是，總之很愚蠢，他不會就此放過，如果調查發現他蓄意窩藏非法移民，就是違反規定。

墨菲最近接受左翼倡議組織Blue Wave New Jersey採訪，訪談內容在州長社群媒體上直播；霍曼作出回應。

墨菲受訪時說，他和妻子塔米(Tammy)談論到有些人的移民身份還沒有達到他們爭取的目標，他接著提到一名在美國合法居留但為了身份問題擔心的女子，他建議「讓她住在我們房子樓上、車庫樓上。預祝前來抓她的聯邦探員一切順利。」

州長辦公室隨後澄清，州長一席話被誤解了；該名女子是合法居留，也從未在墨菲家住過。

霍曼去年12月說，窩藏非法移民是違法行為；司法部在上個月備忘錄中命令聯邦檢察官調查干擾川普政府打擊非法移民行動的州或地方官員，並表示這些人恐面臨刑事指控。

墨菲的發言人古納拉特納(Mahen Gunaratna) 說，州長和夫人提起一位女子，曾表示建議邀請入住他們家，但該女子最終並沒有這麼做。墨菲是在周末進步論壇談論新州州府如何反擊川普時，提到了這件事情。

競選新州新一任州長的共和黨人克蘭賈克(Mario Kranjac)稱，現在是移民官員造訪州長的時候了。

墨菲政府大力支持移民，在他任期內，州檢察長發布限制新州地方警察和移民官員合作的指導方針。

川普第二總統任期展開、移民官員上個月在紐瓦克逮捕一些無證移民，移民權利倡議者隨後在墨菲舉辦的記者會上高呼「墨菲州長在哪裡？」

非法移民 川普 新州

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