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新澤西州鎮議員駕車違規遭攔停 斥警「我是你老闆」

編譯陳韻涵／綜合報導

新澤西州保羅斯伯勒市(Paulsboro)市議員霍洛威(Theodore D. Holloway)今年1月4日遭警察攔查時，失控斥責執勤警員說「我是雇用你的人」、「我是你老闆」，結果耍官威行徑全都被警用隨身密錄器拍下。 

福斯數位新聞(Fox News Digital)取得的這段影片時間在1月4日下午10時之後，畫面顯示霍洛威駕車行經賓州線道(Penn Line Road)與西亞當斯街(West Adams Street)交叉口，未依標誌停車而遭警員攔查。

霍洛威失控對該名警員發飆說，「你認真的嗎？你到底跟在我後面做什麼？」

警員告知霍洛威未停車違規，但擔任保羅斯伯勒市議員約12年的霍洛威卻說，「信不信，我告訴葛瑞(Gary)這件事？是我讓你有這份工作！」葛瑞是該市警長基爾(Gary Kille)。

霍洛威說：「我就是那位雇用你的人！你其實攔下了一名政府官員，你要你老闆靠邊停車。我實際上是你的上司。」

執勤警察似乎認出霍洛威，問他為何如此激動。霍洛威訓斥警察說：「是你把我攔下來，指控我沒有依照停止標誌停車。」 

霍洛威接著說：「兄弟，這是個指控，因為我(罵髒話)停車了。你看到我的車尾燈、超車，你沒有停。」

眼見霍洛威失態，警員返回巡邏車呼籲支援。霍洛威接著說：「你知道我是誰，對嗎？」

紐約郵報報導，保羅斯伯勒市市長喬瓦尼提(John Giovannitti)批評霍洛威的行為表示，「作為民選官員，我們不能享有特殊待遇。我們必須遵守更高的標準，當某些事情發生且提出要求時，我們不能因此感到沮喪。」

喬瓦尼提表示，「有些話不能隨便說，你不能說你是警察的老闆，且大多數人被攔查時，無法直接聯繫警長。」

喬瓦尼提表示，霍洛威的行徑存在道德瑕疵，但未涉及違法情事，已協請律師評估相關情況。

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