曾稱亞裔少、美國好 停職教授反告賓大歧視

賓大凱瑞法學院教授瓦克斯。(賓大官網截圖)

賓州 大學(University of Pennsylvania)凱瑞法學院(Carey Law School)教授瓦克斯(Amy Wax)因「亞裔愈少，美國愈好」等公開不當言論被停職一年，明明因為「不專業行為」受到紀律處分，卻反咬學校一口，稱其言論政策違反「第一修正案」(First Amendment)。

這位質疑黑人學生學術能力的爭議性教授，邀請白人民族主義人士泰勒(Jared Taylor)到她課堂上，並提出爭議言論；由五名終身教授組成的委員會發現，瓦克斯有嚴重違規行為，並依種族、民族、性別、性取向和移民身分進行全面、輕率和貶損性的歸類，被停職一年、並受到其他制裁。

瓦克斯誓言要留在賓大 ，稱這些指控完全虛假。

瓦克斯日前在賓州東區Eastern District of Pennsylvania提起聯邦訴訟，指控賓大透過類似不公平「袋鼠法庭」(kangaroo-court)的程序對她制裁，並稱該大學言論政策有種族歧視 ，投訴賓大違反與她簽訂的合約、也違反民權法。

瓦克斯請求聯邦法官，裁定賓大言論政策違反聯邦反歧視法和第一修正案，另請求撤銷對她的制裁。

訴訟稱，賓大一直被瓦克斯2017年提出的說法所誤導，她說從來沒看到黑人學生的成績排在賓大法學院前四分之一，甚至很少在前面一半；賓大法學院前院長魯格 (Theodore Ruger) 表示，瓦克斯的陳述不準確。

瓦克斯投訴，依賓大言論政策，某些種族如猶太人可毫無顧忌受批評，但討論一涉及金字塔較高層次的群體如非裔美國人時，言論自由的承諾隨即消失。

瓦克斯還辯稱，紀律處分程序有缺陷，而且賓大未因瓦克斯治療癌症而接受她推遲內部訴訟處理的請求，違反「美國殘疾人法案」(Americans with Disabilities Act)。

校方對瓦克斯的處罰包括停職一年、工資減半、福利不變、接受大學領導層公開譴責、取消其指定教席和夏季工資、要求他公開露面時不代表、或者不為凱瑞法學院或賓大成員發言。

瓦克斯對裁決提出上訴，但賓州參議院委員會(Penn's Senate Committee)去年9月認定該裁決遵循正確程序。

停職一年處罰將於2025-26學年生效。