新澤西州博根中校慶春節 節目新穎佳評如潮

「一年又一年」等歌舞表演，帶來新春的喜慶與活力。（記者孫影真／攝影）

新澤西州 博根中文學校日前在Tenafly High School禮堂舉行「蛇年大吉」春節 慶祝會，師生家長當日中午先在學校餐廳舉行午餐園遊會，餐後則推出由各班學生輪流表演的遊藝會，節目精彩紛呈，包括歌舞、朗誦、話劇和人影戲等，氣氛熱鬧、年味十足。

李國霖領導的「祥獅獻瑞」首先上場，四頭粉紅與淺藍舞獅，與牆頭鑽出來的木偶蛇互動，四名武術好手比出詠春拳架式十足，鑼鼓隊一旁助陣，獲得滿堂彩。接下來的連串歌舞表演「一年又一年」、「孩子的天空」，「勇氣大爆發」等，贏得掌聲不斷。

「讓我們盪起雙槳」學生賣力的舞著小龍和功夫扇，場面壯觀，「年的故事」以說書的方式呈現話劇，「明月幾時有」「靜夜思」朗誦，讓人耳目一新。

由老師張宣聖編導「楚留香之博根傳奇」令人驚艷，以楚留香、無花、蓉蓉、校長等角色帶出故事，學生演練「彈指神功」、飄灑「天一神水」奇毒，從中認識了奇妙的武俠世界。

TCML-BCS 班成人學生輕鬆跳出「Cha Cha過新年」，充分展現從歌詞學中文的目的。節目尾聲由家長表演「舞龍迎春」，為慶祝會畫下完美句點。

校長鍾文祥感謝家長與教職員的付出及努力，並寄語學生如蛇般睿智，接受蛻變勇敢向前。理事主席陳佳明表示，博根目前有超過260名學生，很感謝僑委會教育資源的支持和經濟援助。

紐約僑教中心主任陳永豐、僑務諮詢委員戴松昌、新澤西中文學校協會會長李珠瑛出席，陳永豐肯定中文學校傳承的重要性。

其他出席嘉賓，還包括紐澤西州第37區議員Shama Haider、Ellen Park，博根郡委會主席Mary Amoroso、警長Anthony Cureton、學區 總監Michael Ben- David、市議員David Park和Julie O'Connor等。