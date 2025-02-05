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新澤西州博根中校慶春節 節目新穎佳評如潮

記者孫影真／新州即時報導
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「一年又一年」等歌舞表演，帶來新春的喜慶與活力。（記者孫影真／攝影）
「一年又一年」等歌舞表演，帶來新春的喜慶與活力。（記者孫影真／攝影）

新澤西州博根中文學校日前在Tenafly High School禮堂舉行「蛇年大吉」春節慶祝會，師生家長當日中午先在學校餐廳舉行午餐園遊會，餐後則推出由各班學生輪流表演的遊藝會，節目精彩紛呈，包括歌舞、朗誦、話劇和人影戲等，氣氛熱鬧、年味十足。

李國霖領導的「祥獅獻瑞」首先上場，四頭粉紅與淺藍舞獅，與牆頭鑽出來的木偶蛇互動，四名武術好手比出詠春拳架式十足，鑼鼓隊一旁助陣，獲得滿堂彩。接下來的連串歌舞表演「一年又一年」、「孩子的天空」，「勇氣大爆發」等，贏得掌聲不斷。

「讓我們盪起雙槳」學生賣力的舞著小龍和功夫扇，場面壯觀，「年的故事」以說書的方式呈現話劇，「明月幾時有」「靜夜思」朗誦，讓人耳目一新。

由老師張宣聖編導「楚留香之博根傳奇」令人驚艷，以楚留香、無花、蓉蓉、校長等角色帶出故事，學生演練「彈指神功」、飄灑「天一神水」奇毒，從中認識了奇妙的武俠世界。

TCML-BCS 班成人學生輕鬆跳出「Cha Cha過新年」，充分展現從歌詞學中文的目的。節目尾聲由家長表演「舞龍迎春」，為慶祝會畫下完美句點。

校長鍾文祥感謝家長與教職員的付出及努力，並寄語學生如蛇般睿智，接受蛻變勇敢向前。理事主席陳佳明表示，博根目前有超過260名學生，很感謝僑委會教育資源的支持和經濟援助。

紐約僑教中心主任陳永豐、僑務諮詢委員戴松昌、新澤西中文學校協會會長李珠瑛出席，陳永豐肯定中文學校傳承的重要性。

其他出席嘉賓，還包括紐澤西州第37區議員Shama Haider、Ellen Park，博根郡委會主席Mary Amoroso、警長Anthony Cureton、學區總監Michael Ben- David、市議員David Park和Julie O'Connor等。

曾在紐約中國城住過的田納福來市(Tenafly)市長Mark Zinna，則盛讚由家長會籌辦的豐盛的午餐，Zinna表示，博根中校是田納福來市的驕傲，承諾繼續支持該校。

「年的故事」說書式話劇，小演員樂在其中。（記者孫影真／攝影）
「年的故事」說書式話劇，小演員樂在其中。（記者孫影真／攝影）
園遊會，家長提供十餘攤美食義賣，盛況空前。（記者孫影真／攝影）
園遊會，家長提供十餘攤美食義賣，盛況空前。（記者孫影真／攝影）
「楚留香之博根傳奇」人影戲，由老師張宣聖編導，令人驚豔。（記者孫影真／攝影）
「楚留香之博根傳奇」人影戲，由老師張宣聖編導，令人驚豔。（記者孫影真／攝影）
「祥獅獻瑞」節目舞獅與牆頭鑽出來的木偶蛇互動，新穎的設計獲得不少好評。（記者孫影...
「祥獅獻瑞」節目舞獅與牆頭鑽出來的木偶蛇互動，新穎的設計獲得不少好評。（記者孫影真／攝影）
「讓我們盪起雙槳」學生賣力的舞著小龍和功夫扇，場面壯觀。（記者孫影真／攝影）
「讓我們盪起雙槳」學生賣力的舞著小龍和功夫扇，場面壯觀。（記者孫影真／攝影）

新澤西州 春節 學區

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