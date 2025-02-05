我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

2025新州春節聯歡會 700嘉賓齊聚迎蛇年

記者謝哲澍／新州報導
晚會大合影。（記者謝哲澍/攝影）
晚會大合影。（記者謝哲澍/攝影）

新澤西華人聯合總會、新澤西福建同鄉會及新州中國日共同主辦的2025春節聯歡晚會，日前在桑莫塞市雙樹酒店(DoubleTree Somerset)舉行。這是自聯合總會前主席林潔輝、嚴欣鎧辭世後的首場春節盛會，近700名僑胞齊聚一堂，在辭舊迎新的喜慶氛圍中緬懷先輩貢獻，共享中華文化盛宴。

鑼鼓喧天的舞獅揭開晚會序幕，新澤西華人聯合總會主席胡世遠致辭並祝福大家新年吉祥如意。新澤西福建同鄉會主席李世群、會長郭洪寶等籌委會成員給來賓拜年，向孩童派發福袋紅包，將中華傳統「傳福」習俗融入海外年味。

威廉帕特森大學中國藝術中心主任叢志遠向胡世遠頒發中心榮譽顧問聘書，肯定其為推動中美藝術交流所作的貢獻。叢志遠說，胡世遠多年來致力於將中國傳統藝術融入多元文化社區，這份聘書不僅是對個人的認可，更是對華社文化影響力的致敬。

胡世遠回應稱，威大中國藝術中心不僅是中美民間藝術交流的平台，也是林潔輝生前最重要的心血之一，總會將繼續全力支持中心的發展。

籌委會精心準備的17個節依次登場，童聲合唱、新疆舞、女高音獨唱、時裝表演、樂器演奏、男女二重唱、京劇、扇子舞等形式多樣且具有濃濃的中國味。晚會還有兩名幸運兒獲得500元現金獎，以及由廈門航空贊助的紐約-福州機票。新澤西福建同鄉會第五屆“韞青獎學金”也在晚會上頒發，四位品學兼優的高中生梁淑欣、林怡萱、王潔兒、王恩柱獲獎。

為紀念林潔輝主席對文藝事業的熱愛，晚會特別安排其生前最愛的歌曲「掌聲響起」，由新澤西福建同鄉會全體義工合唱。胡世遠表示，兩位前輩的奉獻精神是華社的燈塔。未來將延續使命，讓團結與文化的火種生生不息。

駐紐約總領館代表潘焱主任、陳曲鋒領事、新州前眾議員南希·平金(Nancy Pinkin)、眾議員史坦利(Sterley Stanley)、林登市(Linden)市長Derek Armstead、東布朗士維克(East Brunswick)市長科恩(Brad Cohen)、安歌塢崖(Englewood cliffs)市長Mark Park、橋水(Bridgewater)市長Matthew Moensch、新澤西博根郡郡長辦公室Ludi Hughes、新澤西理工學院(NJIT)校長林竹進(Teik C Lim)等30多位嘉賓均出席了盛會。

威廉帕特森大學中國藝術中心主任叢志遠（右）向胡世遠（左）頒發中心榮譽顧問聘書。（...
威廉帕特森大學中國藝術中心主任叢志遠（右）向胡世遠（左）頒發中心榮譽顧問聘書。（記者謝哲澍/攝影）
韞青獎學金頒獎。（記者謝哲澍/攝影）
韞青獎學金頒獎。（記者謝哲澍/攝影）
晚會籌委會向來賓拜年。（記者謝哲澍/攝影）
晚會籌委會向來賓拜年。（記者謝哲澍/攝影）

新澤西 眾議員 春節

上一則

盛世歡歌 群英薈萃-- 2025大費城春晚全景回顧

下一則

USPS蛇年郵票開賣 展現傳統剪紙工藝受讚賞

延伸閱讀

「世界陽光女人」春節聯歡 節目精彩高朋滿座

「世界陽光女人」春節聯歡 節目精彩高朋滿座
170演員攜手近百義工… 千橡青少年春節晚會活力十足

170演員攜手近百義工… 千橡青少年春節晚會活力十足
家暴刺死1女2童 新州男遭控3謀殺罪被捕

家暴刺死1女2童 新州男遭控3謀殺罪被捕
「世界陽光女人」蛇年春節聯歡會 記錄成長、攜手未來

「世界陽光女人」蛇年春節聯歡會 記錄成長、攜手未來

熱門新聞

ICE本周預計將持續在芝城執法。(ICE公布影片截圖)

持綠卡也未倖免 芝城男有犯罪紀錄遭ICE逮捕

2025-01-28 11:14
川普政府凍結聯邦撥款生效前，聯邦白卡支付系統提醒支付可能延遲或被拒。(PMS官網截圖)

凍結聯邦撥款美東下午5時生效 伊州現已無法進白卡支付系統

2025-01-28 14:06
領導川普2.0政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然。（路透）

政府鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心忡忡

2025-02-04 11:11
華府餐廳Republic Cantina公告3日停業一天，以響應「無移民日」行動。(ig截圖)

響應無移民日 芝城、華府多家餐館今停業抗議川普

2025-02-03 09:52
執行保全工作，不幸遭竊賊槍殺的達拉斯一家CVS連鎖藥局保全人員艾格努，兩名青少兇嫌已遭逮捕並被控以謀殺罪，最高可判處死刑。(取材自GoFundMe)

店內行竊遭阻 達拉斯2少年槍殺CVS保安 最重判死刑

2025-02-01 20:00
監督問責委員會主席柯默致信給紐約、波士頓、芝加哥、丹佛市，稱對其庇護城措施展開調查。(聯邦監督問責委員會臉書)

聯邦對庇護城展開調查 要求4市長到華府作證

2025-01-30 11:30

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...