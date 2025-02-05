2025新州春節聯歡會 700嘉賓齊聚迎蛇年

晚會大合影。（記者謝哲澍/攝影）

由新澤西 華人聯合總會、新澤西福建同鄉會及新州中國日共同主辦的2025春節 聯歡晚會，日前在桑莫塞市雙樹酒店(DoubleTree Somerset)舉行。這是自聯合總會前主席林潔輝、嚴欣鎧辭世後的首場春節盛會，近700名僑胞齊聚一堂，在辭舊迎新的喜慶氛圍中緬懷先輩貢獻，共享中華文化盛宴。

鑼鼓喧天的舞獅揭開晚會序幕，新澤西華人聯合總會主席胡世遠致辭並祝福大家新年吉祥如意。新澤西福建同鄉會主席李世群、會長郭洪寶等籌委會成員給來賓拜年，向孩童派發福袋紅包，將中華傳統「傳福」習俗融入海外年味。

威廉帕特森大學中國藝術中心主任叢志遠向胡世遠頒發中心榮譽顧問聘書，肯定其為推動中美藝術交流所作的貢獻。叢志遠說，胡世遠多年來致力於將中國傳統藝術融入多元文化社區，這份聘書不僅是對個人的認可，更是對華社文化影響力的致敬。

胡世遠回應稱，威大中國藝術中心不僅是中美民間藝術交流的平台，也是林潔輝生前最重要的心血之一，總會將繼續全力支持中心的發展。

籌委會精心準備的17個節依次登場，童聲合唱、新疆舞、女高音獨唱、時裝表演、樂器演奏、男女二重唱、京劇、扇子舞等形式多樣且具有濃濃的中國味。晚會還有兩名幸運兒獲得500元現金獎，以及由廈門航空贊助的紐約-福州機票。新澤西福建同鄉會第五屆“韞青獎學金”也在晚會上頒發，四位品學兼優的高中生梁淑欣、林怡萱、王潔兒、王恩柱獲獎。

為紀念林潔輝主席對文藝事業的熱愛，晚會特別安排其生前最愛的歌曲「掌聲響起」，由新澤西福建同鄉會全體義工合唱。胡世遠表示，兩位前輩的奉獻精神是華社的燈塔。未來將延續使命，讓團結與文化的火種生生不息。