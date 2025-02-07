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中文歌劇《傷逝》將在紐約演出

新澤西訊
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改編自魯迅的同名小說《傷逝》的歌劇，由中國人民音樂家施光南先生于1981年創作，旋律優美動聽，劇情歷久彌新。其中選段如《紫藤花》、《一抹夕陽》、《風蕭瑟》等更是廣為傳唱。在導演、藝術總監曲直、製作人張懿晴、聯合制作人田子禾等主創人員努力下，歷經四月有餘的排練，終於要和紐約的觀眾們在2025年2月7日-9日見面。目前我們的演出場次分別是：2月7日（週五） 晚7:30PM、2月8日（週六）晚7:30PM、2月9日（周日）午2:00PM。演出場地：Dixon Place（161A Chrystie St, New York, NY 10002），緊鄰Chinatown。J/Z/B/D/F地鐵線均可直達。

本劇全程提供中英文雙語字幕，讓您在欣賞音樂之餘不錯過任何劇情。

演出地點：Dixon Place 劇院，161A Chrystie St, New York, NY 10002

購票連結：https://www.eventbrite.com/e/1200565366329?aff=oddtdtcreator

媒體諮詢、贊助合作或更多資訊，請聯絡：[email protected]

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