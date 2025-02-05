盛世歡歌 群英薈萃-- 2025大費城春晚全景回顧

表演人員與嘉賓們大合影。前排左7、8為總導演薛春和、總策劃張西川。

團圓迎佳節，福運遍四州。1月29日，蛇年新春伊始，《2025大費城 春晚》在總策劃張西川和總導演薛春和的精心安排下， MC Tracy Sun、張紅鋼的宣告下璀璨登場。整場演出匯聚了眾多專業藝術家與才華橫溢的業余文藝翹楚，為來自賓夕法尼亞、新澤西 和特拉華以及紐約的450余名觀眾，奉上了一道精彩絕倫的文化盛宴。這不僅是一場展示中華傳統藝術魅力的視聽盛典，更是一場中美文化交融的瑰麗畫卷，在歡聲笑語中奏響新春的序曲。

春意盎然，舞動新春。演出以少兒群舞《桃花朵朵開》拉開帷幕，孩童們純真的笑容與靈動的舞步，仿若春日初綻的桃花，給觀眾帶來了生機與希望。隨後，《山丹丹花開紅艷艷》的八歲小女孩鄭若初以清脆高亢的嗓音將黃土地的豪情盡情訴說，感染了每一位觀眾。

絲竹管弦，韻律悠揚。民樂獨奏環節中，葫蘆絲《歡樂弦歌》和笛子《牧民新歌》以悠揚的音色展現了中國傳統樂器的獨特魅力，彷彿訴說著千里草原和江南水鄉的故事。而京歌對唱《梅花賦》，以優美的唱腔在好朋友老年文化中心配合下，展現了梅花傲雪綻放的高貴品格，贏得了滿堂喝彩。

歌聲悠揚，情感交融。當晚的演出星光熠熠，最令人期待的女歌手之一——薛藝茗，再一次用實力證明了她作為中國好聲音 美國總冠軍的風采。她的《Let It Go》與《我的心裡只有你沒有他》，在普林斯頓音樂系教授Vince D和指彈吉他新秀Jason Ji 的即興伴奏下，將歐美流行與華語經典完美融合，舞台上的她自信奪目，點燃了全場熱情。

著名旅美歌唱家呂坤演唱的《我的祖國》，以高亢激昂的歌聲把無數觀眾帶回到那段激情澎湃的崢嶸歲月。與此同時，女中音查麗娜和費城東方藝術團團長、本次春晚總導演薛春和的《故鄉的目光》，深情款款，如歌如泣，喚起了多少遊子對家鄉的思念之情。

值得一提的是，美國實力舞者帥哥Matthew的《白孔雀》以獨特的舞蹈風格，在柔美與力量之間切換自如，引來中國大媽們的陣陣尖叫，果然是藝術無國界，彷彿中國文化之精髓已經嵌入到美國年輕人的骨子裡去了。

印象最深的歌者還是Ian Ward, 他的獨唱 《Hello》和《Feeling Good》，給人耳目一新的驚艷感，演唱張力十足，和舞者Dorothy Li的默契配合相得益彰，小伙子未來可期。

技藝精湛，異彩紛呈。好節目實在舉不勝舉，五炫中提琴演奏家楊依諾和吉他好手季秉凡，技藝爐火純青，旋律在他們的指尖流淌，讓觀眾如痴如醉，欲罷不能。戲曲串燒賈永紅扮相華貴，動作優雅，唱腔字正腔圓，珠圓玉潤。還有從上海特地趕來的男高音鄭福生，給大家帶來的《我愛你中華》以及夫妻合演的《駿馬奔馳保邊疆》《難忘的那一天》，夫唱婦隨，相得益彰。

合唱終章，共迎新歲。尾聲處，大費城地區的Different Key合唱團以《牽手》，將全場氣氛推向高潮。這首歌不僅歌頌了團結和希望，更是在新年的伊始為大家送上了最溫暖的祝福。

整場晚會編排緊湊，高潮迭起，既有中華傳統藝術的莊重與優雅，又有現代藝術的活力與創新。觀眾們在這場文化盛宴中，不僅欣賞到了藝術的多樣性，更深刻感受到了文化的力量與溫度。2025大費城春晚用一場跨越時間與空間的藝術盛宴，展現了中華文化的深厚底蘊和無限活力。演出結束時，全場掌聲雷動，許多人仍沈浸在美輪美奐的藝術之旅中，在《難忘今宵》的歌聲中久久不願離去。