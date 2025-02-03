家暴刺死1女2童 澤西市男遭控3謀殺罪被捕

新澤西州 哈德遜郡(Hudson County)檢察官表示，一名男子因在上月30日凌晨在澤西市(Jersey City)，持刀刺死一名婦女與其兩個孩子，遭指控三項謀殺罪名而被逮捕。

根據哈德遜郡檢察官辦公室，31歲的拿破崙．羅梅羅-安杜雷(Napoleon Romero-Anduray)指控殺害了同樣是31歲的露易莎．爾巴諾(Luisa Urbano)以及她的兩名孩子，分別是九歲的胡安．馬丁．爾巴諾(Juan Martin Urbano) 和五歲的戴安娜．雷米拉斯(Diana Ramirez)。

檢察官指出，澤西市警方是在1月30日凌晨12時30分前接獲報案；報案稱在赫頓大街(Hutton Ave)272號上，發生一起刺傷事件。警方到場後在公寓裡找到這名遭刺傷的婦女和她的孩子；檢察官稱，露易莎．爾巴諾在凌晨1時12分被宣布死亡。

兩名受傷的小孩則是隨即被送往澤西市醫療中心(Jersey City Medical Center)接受治療，但兩人都重傷不治；根據檢察官，胡安於凌晨12時58分左右被宣布死亡，戴安娜則是在凌晨1時55分左右被宣布死亡。

根據檢方表示，警方在公寓內發現身上帶有傷的羅梅羅-安杜雷，並將他送往澤西市醫療中心接受治療。

除了謀殺罪外，羅梅羅-安杜雷還面臨持有武器相關罪名。

澤西市市長佛洛普(Steven Fulop)30日稍早表示，這三起命案與家庭暴力有關；他在社群媒體 上寫道：「昨晚發生了一起可怕的三重凶殺案，與家庭暴力有關。」

檢察官指出，哈德遜郡檢察官辦公室凶殺組與澤西市警局目前正在著手調查此案中。

新澤西州在2023年的前十個月，共有17名婦女和五名兒童，因家庭暴力而喪命，其中包括兩名遭伴侶殺害的澤西市婦女。2024年則沒有出現因家庭暴力而致死的紀錄；在全國範圍內，過去四周至少有37名婦女因家庭暴力而喪命。