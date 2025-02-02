全食連鎖超市首例 費城花園店組工會

顧客在全食超市選購食物。(全食超市臉書截圖)

全食超市(Whole Foods)費城春天花園(Spring Garden)店員工投票組成工會，成為該連鎖超市第一間有工會的店面，員工們表示，這是因為對低薪深感困擾，另爭取改善健保等福利。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，以紀爾梅(Leeya Girmay)為例，去年11月她由費城一家全食超市烘焙部全職員工轉為兼職，便放棄健保資格。全職排班不固定讓她精疲力盡。25歲的她表示，總是得在不同日子、時間工作，除了工作以外，真的很難再做別的事，或者得到妥當休息，過了一陣子，她再也無法忍受了。

在全食待了約一年，她表示願找其他機會。但她只能再附掛在她父親健保裡一年。

全食超市花園店員工已投票組成工會，成為該連鎖超市第一家這麼做的店面；大約300名員工將加入「國際食品商業工人聯合會」第1776區分會。紀爾梅與她的同事很快就可以對他們的工作條件及工資有更大發言權。

組織工會的投票結果，還要等「全國勞動關係委員會」(NLRB)批准，一般要耗時數周。工會另在衡量，要把全食超市某些不公平的勞動舉措，告上NLRB。但NLRB自己在川普上任總統後，正進行領導層更迭。全食超市總公司發言人表示，整起工會組織過程中，公司都遵循法律規定。

去年年尾，全食的員工採取第一批行動組織工會，當時便表示對他們的勞動條件、健保福利及工資感到失望，例如有些人居然沒有能力在自己工作的店裡購物。有投票權的員工裡，130人贊成組工會，100人反對。

果菜部門員工、33歲的杜普利(Ed Dupree)表示，這次勝利不光是該店員工的而已，還屬於每一個勞工、相信自己有權力團結起來，為公平薪資、更好福利、更安全能支持工人的職場而爭取的人所擁有。