新州捷運新車票 沒省錢反退款2300萬

新州捷運局改變車票政策，原預期節省2500萬元，沒想到大批民眾要求未用紙質車票退款，結果不僅沒有省錢，反而因此發出2330萬元退款。(新州捷運局臉書)

新州捷運 局(NJ Transit)官員表示，該機構改變車票政策，原預期節省2500萬元，沒想到大批民眾以未用紙質車票要求退款，結果不僅沒有省錢，反而因此發出2330萬元退款。

乘客抱怨等退款已等了好幾個月；捷運局稱，因退款申請量龐大，不得不再多等約兩個月。

新州捷運局發言人查蒂爾(John Chartier)說，退款請求數量過多，退款流程耗時比預期來得多 ；該機構稱，可望3月初完成剩餘的退款請求。

新州捷運局共收到9000多份紙質票退款請求，有些人申請好幾張票退款。

查蒂爾說，截至目前已支付7000多筆紙質票退款，另有約2000筆退款仍在處理中。

新州捷運局已對119萬9081個行動應用程式帳戶存入1804萬元，客戶可用這些錢購買新車票，另發出500餘萬元批量車票信用額度。

去年4月1日批准的15%票價上漲方案中，新州捷運局對先前未過期的車票設定了30天使用期限。

幾項政策變化，原本預計可為新州捷運局節省4400萬元。其中，將車票有效期限定在30天，應可賺取2500萬元。

有些人批評30天有效期比鄰近大都會的北線鐵路(Metro North)或長島鐵路 (LIRR)期限短。

新政策去年7月1日實施後，引發乘客強烈抗議，手中大量實體票或未用電子票將失去價值；車票起算日若是7月1 日，使用截止日便是7月31日。

一些州議員揚言立法要求新州捷運局提供退款。強烈反對聲音促使新州捷運局為2024年6月1日前購買的未使用單程公車、火車和輕軌車票退款。還有2024年6月1日前從App買的車票，如同年8月1日前未用，將自動轉換為未用單程票價值的信用額度，並存入客戶電子錢包；若持電子票，無需採取任何行動即可獲額度。

2024年6月1日前買紙本票的人退款流程更複雜；8月1日起須把門票帶到客服或售票處提供收據、信用卡資訊等。官員曾預估退款處理需要三到四周。