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模仿馬斯克納粹手勢引反彈 賓州小鎮官員辭職

記者張聲肇／綜合報導
億萬富豪馬斯克20日在美國總統川普的就職典禮上做出右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。（路透）
億萬富豪馬斯克20日在美國總統川普的就職典禮上做出右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像是「納粹禮」。（路透）

賓州托瓦門新鎮(Towamencin)官員蘿拉‧史密斯(Laura Smith，共和黨)，日前模仿馬斯克做出納粹手勢，還將影片上傳抖音，並在臉書上說「要激起千層浪」，此舉引起反彈後辭職。

史密斯是該鎮監理會副主席，她模仿馬斯克在川普就任慶祝會上的動作，手拍胸膛三下然後高舉，引發反彈後，24日已刪除影片，也關閉自己的抖音帳戶。

她隔天辭去蒙哥馬利郡-諾瑞斯鎮公立圖書館理事會以及非營利團體「生命武士」的職務，當地民主黨人要她連鎮監理會的職務一併辭掉。

26日下午，官員在該鎮網頁公布史密斯的辭職函，並稱監理會將「儘速召開會議，接受其請辭。」「本會不能也不會容忍這種舉止。」

她的辭職信只有兩段話，包括「為讓本鎮繼續往前進，不受我那段影片的影響，謹即刻辭去托瓦門新鎮監理會職務。」她重申接受詢問人報訪問時的說法，「該影片極大程度地錯誤描述」她的為人：「我向來痛恨種族主義、反猶主義、歧視行為，擔任鎮理監事期間的表現可以證明，我以尊嚴、尊敬的態度待人。」「我不希望冒犯任何人，因此從我的帳號把該段影片刪除了。」

反毀謗聯盟費城分部對該影片表示「完全不能接受。」分部主管高瑞慈基(Andrew Goretsky)說，「很清楚的是，此一醜惡事件不反映本地人的價值觀，更不表示有人期盼他們的民選官員有此舉止，但是她的行為已經造成衝擊，替地方造成傷害，必須有人出來承擔責任。」

高瑞慈基說，做出納粹動作，形同刻意嘲諷選民的焦慮與不安，不但很不專業，還分裂社會。

納粹 馬斯克 抖音

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