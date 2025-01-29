新州羅格斯大學 遵川普令取消DEI運作惹議

新澤西州 羅格斯大學日前宣布，遵守川普 命令取消幫非裔學生爭取實習機會的會議，此舉隨即受到民選官員指責。

羅格斯大學少數族裔服務中心說，川普上任首周已發出行政命令，要求停止利用聯邦經費運作的多元包容(DEI)項目。

美國民權聯盟指出，川普總統上台不到幾天，就將處理歧視等問題的民權法律「武器化」，破壞旨在確保不論就業 、升等或教育，人人有公平競爭機會的法律。

紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)和澤西市長富勒普(Steve Fulop)都在X社媒平台譴責羅德格大學此舉。這兩位都參加了新澤西州今年的州長改選選舉。

羅德格大學說，原定30日舉行的視訊會議，發言人主要是多元平等就業組織成員，但因原有合同與經費都被聯邦部會終止，這些人都無法參加會議。

會出席會議，且在分組會議上發言的，是教育部政府部門關係協調人佛格森(Tammi Ferguson)。

羅德格大學承諾會運用其他計畫，持續幫助學生爭取實習與就業的機會。美國大學教授協會也在X平台，對羅大的措施表示不滿，稱「大學當局持續讓步，投降，這種未善加籌謀的舉動，讓美國的高等教育不斷退步。我們必須反抗。」