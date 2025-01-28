我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

新州梅山中校春節遊藝會 熱鬧圓滿

記者孫影真／新州報導
華強山市學區多名學委出席觀賞，盛讚節目精彩。（記者孫影真／攝影）
華強山市學區多名學委出席觀賞，盛讚節目精彩。（記者孫影真／攝影）

新澤西州梅山中文學校日前舉行春節遊藝會「迎蛇年2025」，學生輪流表演，推出連台應景好戲，而由兩名校長林敬倫和王大任的熱舞，更嗨翻全場。

當天節目由十年級生輪流主持，開場是傳統舞龍舞獅，應景劇有「西遊記之白蛇白骨精傳」、別出心裁的偶戲「妳可能沒聽過的白蛇和朋友」，還有話劇「青蛙賣泥塘」、「孔明草船借箭」等，讓學生從表演中學習成語。

低年級生身著大紅衣裳喜氣洋洋舞出「數星星」、「嘿哈武術操」、與「十二生肖歌」，扯鈴社拋鈴運鈴得有模有樣，民族舞蹈社的「西藏」與「雨中蓮」與助教表演的「擊鼓搖旗慶豐年」也十分精彩。

台灣華語文中心老師蘇文霖與學員攜手演出「一菜一故事」，以迷你對話短劇方式介紹不同中國菜命名，如左宗棠雞是以清朝將軍「左宗棠」命名，但跟將軍本人沒有關係；獅子頭是用豬肉做的大肉丸子。教職員的熱舞「嘻哈」及當紅的「APT Dance」，將活動氣氛掀至高潮，全場觀眾口哨聲不斷。

紐約文教中心副主任王鈺淇表示，看到學生很努力為新年活動的表演做了準備，證明中文學校對學生的幫助，也希望他們越來越好。僑務諮詢委員戴松昌說，本場是紐澤西中文學校首場慶祝會，非常感動小朋友上台都以華文來表達。王大任說，節目的成功是老師與家長共同努力的成果，「希望梅山中文學校能夠繼續百年千年，將文化和華語文繼續傳播下去。」

華強山市學區(Watchung Hills Regional High School District)總監Dr. Elizabeth Jewett、業務長Timothy Stys、三名學區委Lisa DiMaggio、Susan Ober、Carol Prasa、中美文化協會會長李僑韋與大紐約主流教師協會會長歐瑪麗也出席觀賞，均盛讚節目精彩。

摸彩時贏了四項獎品的Geoffrey Tillisch興奮表示，他曾是梅山的學生，這次來幫忙媽媽帶領她教的班級進行中國新年的表演，想不到頻頻中獎「真是太棒了。」

應景劇「西遊記之白蛇白骨精傳」由八年級與十年級演出。（記者孫影真／攝影）
應景劇「西遊記之白蛇白骨精傳」由八年級與十年級演出。（記者孫影真／攝影）
一、二年級「嘿哈武術操」俏皮又可愛。（記者孫影真／攝影）
一、二年級「嘿哈武術操」俏皮又可愛。（記者孫影真／攝影）
舞龍演出。（主辦單位提供）
舞龍演出。（主辦單位提供）
兩名校長林敬倫和王大任領軍搖滾的APT熱舞，嗨翻全場。（主辦單位提供）
兩名校長林敬倫和王大任領軍搖滾的APT熱舞，嗨翻全場。（主辦單位提供）
「孔明草船借箭」讓學生從表演中學習成語 印象深刻。（記者孫影真／攝影）
「孔明草船借箭」讓學生從表演中學習成語 印象深刻。（記者孫影真／攝影）

學區 新澤西州 春節

上一則

台山寧陽會館蛇年團年宴 喜氣盈門

下一則

賓州費城、維州部分學區 承諾庇護學生

延伸閱讀

開出3倍工資？春節人力吃緊 中國家政市場多方留人

開出3倍工資？春節人力吃緊 中國家政市場多方留人
美公民在新州遭ICE抓捕 華人議論：以後要隨身帶證件？

美公民在新州遭ICE抓捕 華人議論：以後要隨身帶證件？
巴洛阿圖春節市集 傳統年味濃

巴洛阿圖春節市集 傳統年味濃
全國第二糟 新州公路近半數狀況差 道路維護品質堪慮

全國第二糟 新州公路近半數狀況差 道路維護品質堪慮

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

2025-01-21 11:05
邊境沙皇霍曼26日坐鎮芝城監督移民突襲。(緝毒局芝加哥辦公室X截圖)

芝城華人快遞員 遭ICE探員當街攔停

2025-01-27 09:36
聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害邊境巡警梅蘭德的21歲華盛頓州女子楊卜拉特已被逮捕。(取自聯邦調查局官網)

美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

2025-01-24 20:58
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

2025-01-23 12:41
華埠地區時常有尋找臨時工機會的移民聚集，在川普政府揚言展開ICE突襲後，人數明顯少了許多。(特派員黃惠玲／攝影)

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

2025-01-20 09:33

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%