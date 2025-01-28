新州梅山中校春節遊藝會 熱鬧圓滿

華強山市學區多名學委出席觀賞，盛讚節目精彩。（記者孫影真／攝影）

新澤西州 梅山中文學校日前舉行春節 遊藝會「迎蛇年2025」，學生輪流表演，推出連台應景好戲，而由兩名校長林敬倫和王大任的熱舞，更嗨翻全場。

當天節目由十年級生輪流主持，開場是傳統舞龍舞獅，應景劇有「西遊記之白蛇白骨精傳」、別出心裁的偶戲「妳可能沒聽過的白蛇和朋友」，還有話劇「青蛙賣泥塘」、「孔明草船借箭」等，讓學生從表演中學習成語。

低年級生身著大紅衣裳喜氣洋洋舞出「數星星」、「嘿哈武術操」、與「十二生肖歌」，扯鈴社拋鈴運鈴得有模有樣，民族舞蹈社的「西藏」與「雨中蓮」與助教表演的「擊鼓搖旗慶豐年」也十分精彩。

台灣華語文中心老師蘇文霖與學員攜手演出「一菜一故事」，以迷你對話短劇方式介紹不同中國菜命名，如左宗棠雞是以清朝將軍「左宗棠」命名，但跟將軍本人沒有關係；獅子頭是用豬肉做的大肉丸子。教職員的熱舞「嘻哈」及當紅的「APT Dance」，將活動氣氛掀至高潮，全場觀眾口哨聲不斷。

紐約文教中心副主任王鈺淇表示，看到學生很努力為新年活動的表演做了準備，證明中文學校對學生的幫助，也希望他們越來越好。僑務諮詢委員戴松昌說，本場是紐澤西中文學校首場慶祝會，非常感動小朋友上台都以華文來表達。王大任說，節目的成功是老師與家長共同努力的成果，「希望梅山中文學校能夠繼續百年千年，將文化和華語文繼續傳播下去。」

華強山市學區 (Watchung Hills Regional High School District)總監Dr. Elizabeth Jewett、業務長Timothy Stys、三名學區委Lisa DiMaggio、Susan Ober、Carol Prasa、中美文化協會會長李僑韋與大紐約主流教師協會會長歐瑪麗也出席觀賞，均盛讚節目精彩。