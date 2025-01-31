獲得免費課程考取紋綉師執照的機會 真的存在嗎

Hyper Real Academy—幫助您合法進入紋綉行業的最佳夥伴！

在美國，想要快速實現財務自由？掌握一門實用技術才是捷徑！在美業這個收入較高的行業中，紋綉師已成為高薪職業的代表。無論是紋眉、紋眼線、紋唇，還是SMP紋發，這些服務的收費都相當可觀：

• 紋眉（用時約1.5小時）：每次收費 $600-$1000；

• 紋眼線（用時1小時）：每次收費 $400-$600；

• 紋唇（用時1小時）：每次收費 $600-$1000；

• SMP紋髮（根據面積收費）：名片大小起價 $800-$1200起。

這些價格還不包含小費 哦！按每小時收入$500-$800計算，紋綉師的月收入輕鬆過萬，令人羡慕！

那麼，問題來了—如何成為一名合法從業的紋綉師呢？如何考取紋綉執照？行業內的技術培訓費用都很高，真的有可以享免費課程考取紋綉師執照的機會嗎？

Hyper Real Academy紋綉學校將為您解答疑問！

為什麼拿到紋綉執照如此重要？

在美國，紋綉師是一個高度專業化的職業。無論您是為客戶設計精緻的眉毛、自然的眼線，還是進行唇部修飾，這些服務不僅關乎美觀，更關乎健康與安全。擁有執照意味著您經過了正規培訓，具備了專業知識和技能，這不僅能提高客戶的信任度，還能讓您在激烈的行業競爭中脫穎而出。

沒有執照從事紋綉工作是違法的，可能導致高額罰款甚至被禁止從業。而持有AAM認證的100小時紋綉師執照，您將獲得合法就業 資格，並能夠接觸更廣闊的職業機會，獲取更高收入。

如何在美國考取AAM100小時紋綉師執照？

獲取AAM認證紋綉執照的流程包括：（考取執照，並不需要社安號）

1. 報名專業課程：需要完成100小時的紋綉理論和實踐課程，涵蓋基礎紋綉技術、顏色理論、衛生安全和實操指導等內容。

2. 通過考試：課程結束後，需要完成實習（眉、眼、唇實操），並需通過AAM的統一筆試，證明您已掌握行業標準和專業技能。引以為豪地是，Hyper Real Academy紋綉學校的學員考試通過率100%。

3. 獲得執照：通過考試後，一周內您即可拿到紋綉師執照，成為一名合法的專業紋綉師。

獲得免費課程考取紋綉師執照的機會，真的存在！

現在，機會來了！Hyper Real Academy作為美國領先的紋綉培訓機構之一，不僅提供業內最全面的課程和實踐經驗，還推出了一項特別計畫：

為所有對紋綉行業感興趣的學員，尤其是零基礎小白和有經驗但苦於沒有執照的紋綉師，提供入學考試機會。通過考試測評的學員,將有機會獲得獎學金或免費課程支持！這是改變人生的絕佳機會，讓您無需承擔高額學費，就能接受最專業的培訓!

為什麼選擇Hyper Real Academy？

1. 權威教育：經驗豐富的導師團隊提供高質量的教學。

2. 實操經驗：1對1指導學員真人實操，快速提升技能。

3. 行業認可：課程設計符合行業標準，幫助學生準備通過專業認證考試，獲得紋綉執照。

4. 全方位指導：從學習到考試，從執照申請到職業發展，我們全程為您提供支援。

立即報名，邁向成功！

無論您是對紋綉充滿熱情的初學者，還是想要突破瓶頸的從業者，Hyper Real Academy都期待為您提供幫助！現在就聯繫我們，瞭解更多關於課程的內容，以及入學要求的詳細資訊。

諮詢電話：732-491-3335；www.hyperrealacademy.com；總校地址：63 West Prospect St,East Brunswick,NJ,08816。報名從速，名額有限！今天的決定，或許就是改變您人生的重要一步。Hyper Real Academy期待您的加入，與您一起開啟一段全新的職業旅程！