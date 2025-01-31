資深房地產投資顧問王芳預測 川普重新就職後 美國房地產市場的趨勢

新上市 Maywood-獨立別墅，4臥2浴1673 sqft，現代裝修，拎包入住。售$745,00

川普就職後，房地產 市場可能表現出以下特點：穩定但低速增長(受限於高利率 和經濟不確定性)。區域市場差異化明顯(政策扶持的地區可能發展更快)。投資 機會增加 (庫存增加或價格調整為投資者提供入場機會)。

1. 房價 和供應趨勢

• 房價增長趨緩：由於利率較高和房屋可負擔性問題，房價可能繼續維持相對穩定或增長放緩的趨勢。

• 房源增加：市場庫存有所增加，買家有更多選擇。

2. 抵押貸款利率

• 利率波動：當前抵押貸款利率已經超過7%，未來可能因經濟政策或聯儲的貨幣政策調整而產生波動。

• 購房者觀望：高利率可能導致購房者更謹慎。

3. 建設和新房市場

• 單戶住宅建設增長：根據近期數據，單戶住宅的開工量在上升，表明開發商對市場需求仍持樂觀態度。

• 政策影響：川普可能推動基礎設施建設和商業發展政策，但關稅和移民政策的變化可能對建築成本產生影響。

4. 投資和出租市場

• 出租市場增長：由於購房成本高，更多人可能選擇租房，帶動租賃市場需求上漲。

• 投資者機會：如果市場調整，一些投資者可能抓住機會低價購買物業。

新州 千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2023卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1