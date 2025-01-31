我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅

反制DeepSeek 美議員籲收緊輝達H20晶片出口限制

資深房地產投資顧問王芳預測 川普重新就職後 美國房地產市場的趨勢

新澤西訊
新上市 Maywood-獨立別墅，4臥2浴1673 sqft，現代裝修，拎包入住。售$745,00
新上市 Maywood-獨立別墅，4臥2浴1673 sqft，現代裝修，拎包入住。售$745,00

川普就職後，房地產市場可能表現出以下特點：穩定但低速增長(受限於高利率和經濟不確定性)。區域市場差異化明顯(政策扶持的地區可能發展更快)。投資機會增加 (庫存增加或價格調整為投資者提供入場機會)。

1. 房價和供應趨勢

• 房價增長趨緩：由於利率較高和房屋可負擔性問題，房價可能繼續維持相對穩定或增長放緩的趨勢。

• 房源增加：市場庫存有所增加，買家有更多選擇。

2. 抵押貸款利率

• 利率波動：當前抵押貸款利率已經超過7%，未來可能因經濟政策或聯儲的貨幣政策調整而產生波動。

• 購房者觀望：高利率可能導致購房者更謹慎。

3. 建設和新房市場

• 單戶住宅建設增長：根據近期數據，單戶住宅的開工量在上升，表明開發商對市場需求仍持樂觀態度。

• 政策影響：川普可能推動基礎設施建設和商業發展政策，但關稅和移民政策的變化可能對建築成本產生影響。

4. 投資和出租市場

• 出租市場增長：由於購房成本高，更多人可能選擇租房，帶動租賃市場需求上漲。

• 投資者機會：如果市場調整，一些投資者可能抓住機會低價購買物業。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2023卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

投資 利率 新州 房地產 房價

上一則

聯邦對庇護城展開調查 要求4市長到華府作證

下一則

新州北部慈濟學校 台灣華語文學習中心開幕

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
邊境沙皇霍曼26日坐鎮芝城監督移民突襲。(緝毒局芝加哥辦公室X截圖)

芝城華人快遞員 遭ICE探員當街攔停

2025-01-27 09:36
ICE本周預計將持續在芝城執法。(ICE公布影片截圖)

持綠卡也未倖免 芝城男有犯罪紀錄遭ICE逮捕

2025-01-28 11:14
川普政府凍結聯邦撥款生效前，聯邦白卡支付系統提醒支付可能延遲或被拒。(PMS官網截圖)

凍結聯邦撥款美東下午5時生效 伊州現已無法進白卡支付系統

2025-01-28 14:06
聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害邊境巡警梅蘭德的21歲華盛頓州女子楊卜拉特已被逮捕。(取自聯邦調查局官網)

美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

2025-01-24 20:58
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

2025-01-23 12:41

超人氣

更多 >
這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃
花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機
川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關
撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」
DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況

DC空難前 華人機長在LAX上空遭遇類似狀況