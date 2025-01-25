變臉、扯鈴、武術…新州蒙特維爾高中中文榮譽學會慶春節
新澤西州蒙特維爾高中中文榮譽學會(MTHS Chinese Honor Society)日前舉辦免費開放的春節慶祝活動，全面展示了中國的藝術和文化，吸引近300位民眾，一同觀賞變臉、扯鈴、武術等表演，嘗試乒乓、踢毽子、婚禮等文化互動。
「這是蒙特維爾高中的第六屆春節慶祝活動，」中文教師兼榮譽學會顧問黃子珊表示，「八名學會成員組織了這場精彩的文化盛宴，不僅為學生提供展示才藝的平台，也加深了他們對中國文化的理解與欣賞。」Lazar初中教師張若敏也帶學生來共襄盛舉。
學生表演的節目豐富多彩，包括婚禮展示、舞龍舞獅、扇子舞、功夫扇舞、筷子舞、健身龍、扯鈴、以及樂器演奏。獲得世界武術比賽銅牌的八年級學生Kelvin Lu的矯健的身手，贏得掌聲。專業變臉表演者李鵬，讓觀眾體驗東方藝術神秘。2018年畢業的校友、美國扯鈴協會(USA Diabolo Association)副會長嚴康安的扯鈴技藝，令觀眾嘆為觀止。Angie Ngai和Champion Herbs Tea Studio現場茶藝文化展示，為表演畫上了完美句號。
民眾也踴躍排隊，體驗包括乒乓、踢毽子、舞龍帶、投壺、婚禮儀式，參觀中國傳統建築展示，穿上傳統漢服，在紫禁城背景前拍照，充分感受中國文化的魅力。
副校長David Gelber博士表示，這是一場很棒的活動，「我為所有學生感到驕傲，非常感謝讓我參與其中。」外語部項目主管Tamar Spitzer博士稱讚：「今晚的表演太棒了！這真是一個令人驚嘆的夜晚，我們玩得非常開心」。
蒙特維爾市長Matthew Kayne、教育委員會副主席Joseph Daughtry、委員Michael Palma、John Petrozzino和Caitlin Smith、新澤西中文教師協會聯合創始人兼會長張世紅、北新中文學校校長Jerry Chen等人均到場同慶。Daughtry之後還在蒙特維爾學區委員會會議中讚揚該活動。
蒙特維爾學區位於新澤西州莫里斯郡(Morris County)，有五所小學、Lazar初級中學和蒙特維爾高中，學生約3500名學生。2025-2026學年除了現有的華語課程，還將推出《中文全球研究榮譽課程》(Chinese Global Studies Honors)，與《中國文化與藝術》(Chinese Culture and the Arts)兩門選修課。
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