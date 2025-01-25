變臉、扯鈴、武術…新州蒙特維爾高中中文榮譽學會慶春節

舞獅表演精彩，嘉賓給紅包。（記者孫影真／攝影）

新澤西州 蒙特維爾高中中文榮譽學會(MTHS Chinese Honor Society)日前舉辦免費開放的春節 慶祝活動，全面展示了中國的藝術和文化，吸引近300位民眾，一同觀賞變臉、扯鈴、武術等表演，嘗試乒乓、踢毽子、婚禮等文化互動。 獲得世界武術比賽銅牌的八年級學生Kelvin Lu身手矯健。（主辦方提供）

「這是蒙特維爾高中的第六屆春節慶祝活動，」中文教師兼榮譽學會顧問黃子珊表示，「八名學會成員組織了這場精彩的文化盛宴，不僅為學生提供展示才藝的平台，也加深了他們對中國文化的理解與欣賞。」Lazar初中教師張若敏也帶學生來共襄盛舉。

學生表演的節目豐富多彩，包括婚禮展示、舞龍舞獅、扇子舞、功夫扇舞、筷子舞、健身龍、扯鈴、以及樂器演奏。獲得世界武術比賽銅牌的八年級學生Kelvin Lu的矯健的身手，贏得掌聲。專業變臉表演者李鵬，讓觀眾體驗東方藝術神秘。2018年畢業的校友、美國扯鈴協會(USA Diabolo Association)副會長嚴康安的扯鈴技藝，令觀眾嘆為觀止。Angie Ngai和Champion Herbs Tea Studio現場茶藝文化展示，為表演畫上了完美句號。 嚴康安精湛的扯鈴表演，吸引了許多孩童學習。（記者孫影真／攝影）

民眾也踴躍排隊，體驗包括乒乓、踢毽子、舞龍帶、投壺、婚禮儀式，參觀中國傳統建築展示，穿上傳統漢服，在紫禁城背景前拍照，充分感受中國文化的魅力。

副校長David Gelber博士表示，這是一場很棒的活動，「我為所有學生感到驕傲，非常感謝讓我參與其中。」外語部項目主管Tamar Spitzer博士稱讚：「今晚的表演太棒了！這真是一個令人驚嘆的夜晚，我們玩得非常開心」。 舞龍表演。（主辦方提供） 扇子舞讓觀眾驚艷。（主辦方提供）

蒙特維爾市長Matthew Kayne、教育委員會副主席Joseph Daughtry、委員Michael Palma、John Petrozzino和Caitlin Smith、新澤西中文教師協會聯合創始人兼會長張世紅、北新中文學校校長Jerry Chen等人均到場同慶。Daughtry之後還在蒙特維爾學區 委員會會議中讚揚該活動。