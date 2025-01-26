我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

賓州卓克索大學 發明「自熱混凝土」融雪

編譯周芳苑／綜合報導
費城卓克索大學(Drexel University)發明「自熱混凝土」具有融雪功能。(卓克索大學官網截圖)
費城卓克索大學(Drexel University)發明「自熱混凝土」具有融雪功能。(卓克索大學官網截圖)

下雪天，人們多半灑鹽防範過度積雪結冰，但也帶來許多環境傷害。位於賓州費城卓克索大學(Drexel University)發明了「自熱混凝土」(self-heating concrete)，可讓落地雪花自然融化，既確保街道免結冰、又能避免滿路雪鹽衍生的其他問題。

卓克索大學先進基礎設施材料實驗室負責人法納姆(Amir Farnam)說，在城市大街上撒鹽需要大量人力、而且損壞道路並污染周圍土壤。他帶領的團隊已開發出兩種使用石蠟(paraffin wax)的混凝土。

經測試，不論天氣條件如何，這兩種石板都能夠自行融雪。

研究人員2022年2月在一場暴風雪中實驗發現，一塊普通混凝土覆蓋著白雪，但是有自熱效果的混凝土卻確保雪花連下幾天都不會堆積。該混凝土塊利用「相變材料」(phase-change materials)的獨特屬性。

陽光充足的暖天裡，石蠟這樣的「相變材料」會液化，寒冷時則慢慢硬化成固體，一旦凝固，將釋放熱量。法納姆說這有點像電池，有陽光和熱量時，石蠟充電、變成液態，當雪、雨或寒天來臨時便凝固並釋放熱量。

團隊嘗試兩種混凝土與石蠟混合的方法。其中之一是將石蠟放入膠囊，再將膠囊與混凝土混合，可快速融雪，但有效溫度範圍小；另一方法是將石蠟直接注入鵝卵石和石塊碎片，再將鵝卵石與標準混凝土混合物混合，需較長時間釋放熱量，融雪效果受限，但適用的溫度範圍廣。

新模式還不算完全奏效；不過，自熱混凝土在2021至2024年費城雪天裡有效融雪的機率超過 50%，根據卓克索大學文章，期間氣溫降至冰點以下達32次，費城積雪超過1吋僅五次。

自熱混凝土可減緩凍融循環而產生的坑洞和道路損壞，有助於減少雪鹽消耗。

法納姆正在為自熱混凝土申請專利。他說，自熱混凝土前期成本很高，是傳統混凝土的二、三倍，很難說服運輸部門支持並實施。但長遠來看可降低道路維護和更換成本，最終可節省很多納稅人的錢。

費城 暴風雪 賓州

上一則

威脅殺害校長 45歲新州老師遭強制精神治療

下一則

世界雪雕冠軍賽 台灣隊「微風中的呢喃」勇奪第3

延伸閱讀

鐵鍊拴11歲兒反鎖家中 賓州狠母被控罪

鐵鍊拴11歲兒反鎖家中 賓州狠母被控罪
暗殺事件護駕有功 川普提名庫朗接任特勤局長

暗殺事件護駕有功 川普提名庫朗接任特勤局長
香港5大學38學科 膺THE世界百強

香港5大學38學科 膺THE世界百強
賓州金鋒大賭場喜迎蛇年 祥獅獻瑞迎新春 爆竹聲聲博好彩

賓州金鋒大賭場喜迎蛇年 祥獅獻瑞迎新春 爆竹聲聲博好彩

熱門新聞

庫克郡警長辦公室定期在芝城華埠廣場協助改善治安的行動，22日被風聲鶴唳的華社誤傳為ICE執法。(讀者提供)

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

2025-01-23 09:53
I-9表格用於驗證員工符合在美就業資格。(USCIS官網截圖)

ICE突襲餐館怎麼辦？雇主備好這份表格應變

2025-01-21 11:05
聯邦調查局24日宣布，涉嫌開槍殺害邊境巡警梅蘭德的21歲華盛頓州女子楊卜拉特已被逮捕。(取自聯邦調查局官網)

美加邊界巡邏員遭槍殺 多虧旅館員工密報逮一女

2025-01-24 20:58
華埠地區時常有尋找臨時工機會的移民聚集，在川普政府揚言展開ICE突襲後，人數明顯少了許多。(特派員黃惠玲／攝影)

ICE掃蕩 上班路上、上班地點恐最易遭突襲

2025-01-20 09:33
新澤西州開普門郡女老師卡隆(Laura Caron)被控性侵未成年男學生。(開普門郡拘留所)

新州女教師涉性侵同住13歲男生「每周兩次」生1女超像他

2025-01-23 12:41
納許維爾市安提阿高中校園槍擊案槍手韓德森，警方調查後發現他滿腦子種族主義與極端主義思想，充滿新納粹及白人至上意識形態、並以身為非裔為恥、 支持希特勒。(納許維爾市警局)

田州高中槍案兇手滿腦極端主義 以身為非裔為恥、支持希特勒

2025-01-23 19:14

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模