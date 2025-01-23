鐵鍊拴11歲兒反鎖家中 賓州狠母被控罪

賓州33歲少婦坎德拉里涉嫌把11歲的兒子銬在地下室的油箱，或反鎖在雜物間被控罪。(黎巴嫩郡警局)

賓州 當局表示，賓州33歲少婦坎德拉里(Chazzity Candelario)涉嫌把11歲的兒子銬在地下室的油箱，或反鎖在雜物間，被控危害兒童罪遭警逮捕；已經以10萬元交保候審。

每日郵報(Daily Mail)報導，坎德拉里向警方坦言，她會用鐵鏈栓住11歲的兒子長達兩個小時，或把他反鎖在黎巴嫩 郡(Lebanon County)家中的雜物間。

1月11日晚間10時之前，警方接獲通報，稱一名幼童被綁在床上；警察到達後，發現男孩被銬在屋內一張雙層床的欄桿上。

地方新聞台WGAL收到的刑事起訴書寫道，受害青少年告訴警察，母親把他綁在地下室的一根柱子上，他成功逃脫後卻又不小心把自己銬在床上。

此外，這名青少年向警方表示，母親經常用手銬將他銬在地下室的油箱上約兩小時；坎德拉里接受警方偵訊時，坦承把兒子銬在油箱上，並將他鎖在雜物間裡。

坎德拉里被指控違法束縛未成年人、違法囚禁，以及危害兒童福祉等罪名。

福斯43台(Fox43)也報導，坎德拉里會透過家用攝影機監視兒子吃了哪些東西，11日清晨她因為兒子吃下太多熱狗「違規」而以鐵鏈限制他的行動。

坎德拉里當天稍晚離家未歸，警察獲報抵達現場時，坎德拉里仍不見蹤影。

坎德拉里辯稱，她工作期間「很難控制孩子」。

黎巴嫩郡地方檢察官赫斯·格拉夫(Pier Hess Graf)表示：「尊重權威、管教和虐待孩子之間是有差別的，從清晨5時把孩子上銬鏈在地下室，直到晚上10時，這絕對是可怕的虐待。」

格拉夫說：「我無法想像自己是那個受害的小男孩，這個地球上應該要愛我、關心我、保護我的人，竟然對我做出這樣的事。」

法庭紀錄顯示，坎德拉里16日以10萬元交保候審。