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涉貪新州民主黨前參議員 轉向川普求減刑

編譯潘勛／綜合報導

因貪腐面臨可能刑期15年的前聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez，新澤西州)據說在向拜登總統請求特赦遭拒後，其盟友稱，他已轉向川普求救。

紐約郵報(New York Post)報導，波蘭裔的梅南德茲去年秋季以來多次向拜登請求特赦，但均遭拒絕，逼得他不得不把求救眼光投向川普。消息人士向國家廣播公司新聞網(NBC News)透露，只是川普第一任期面臨兩次彈劾，梅南德茲都投下贊成票。梅南德茲為民主黨人，川普則是共和黨。

雖說有仇，但這位新州選出的前聯邦參議員對川普重掌橢圓形辦公室後，能對他的案子提供協助還是較有信心，尤其是他只要減刑，而非全身而退，更應該有希望。法官預定在本月29日宣判刑期。

梅南德茲的盟友表示，71歲的他還相信，遭拜登拒絕可能會讓川普更傾向對他寬大為懷。

但川普方面消息人士表示，川普第一任期兩次面臨彈劾，梅南德茲都投票同意，川普不可能放他一馬。

檢察官1月初表示，梅南德茲因接受「一堆賂賄」，包括金條、現金等，「赤裸裸的貪婪」，故面臨最高刑期15年的聯邦牢獄之災。

梅南德茲去年7月被判有罪定讞，罪名是收賄以交換替埃及、卡達政府，還有三名新澤西州商人的牟利。

梅南德茲雖多次賭咒說自己無辜，但去年8月仍不敵壓力辭職；NBC News曾接觸他，但他拒絕回應。紐約郵報洽詢白宮、川普，也都拒絕對此評論。

川普 新澤西州 拜登

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