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新州亞裔老闆占比16%全美第3高 餐飲業主居多

編譯周芳苑／綜合報導
Yelp上有許多新州亞裔老闆經營商店資訊，其中日式料理普受好評。(pexels)
Yelp上有許多新州亞裔老闆經營商店資訊，其中日式料理普受好評。(pexels)

根據人口普查(Census)最新資料，新澤西州商家老闆亞裔所占比重將近16%，在全美各州亞裔老闆比率最多排行榜高居第三。

截至2022年，新州共約有2萬9538家亞裔老闆的商家，比率將近16%；相對全美亞裔商業共65萬680家，所占比約11%，新州亞裔老闆比重高於全美。

在剛出爐的排行榜上，夏威夷和加州的亞裔商家比重分居冠軍、亞軍；在夏威夷，亞裔擁有的商店和公司占比高達46.58%，逼近一半，遙遙領先其他各州；其次是加州，亞裔老闆比重達22.31%。

根據丕優研究中心(PewResearchCenter)2024年度報告，亞裔美國人所擁有的企業數量少於白人，儘管如此，許多亞裔將創業視為成功的標誌。

人口普查資料顯示，全美各州亞裔老闆比率除了排名前三的夏威夷、加州及新澤西州外，其後依序是紐約州15.21%、維吉尼亞州14.49%、馬里蘭州14.34%、德州13.98%、喬治亞州13.94%、內華達州12.45%、華盛頓州12.33%。

亞裔老闆比率最低的五州，則依序是佛蒙特州2.18%、愛達荷州2.08%、北達科他州1.92%、北達科他州1.77%、蒙大拿州1.58%。

消費評比網站Yelp上有許多新州亞裔老闆經營商店資訊，獲消費者好評的亞裔商家多半以餐飲業為主，包括日本壽司店、日本拉麵店、還有烘焙點心類商店等等。

亞裔 新澤西州 加州

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