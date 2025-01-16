新州人報稅新管道：國稅局官網直接申報

新州居民今年申報聯邦所得稅，可直接到國稅局網站「直接申報」。(IRS官網截圖)

2024年度報稅 季即將於1 月27日登場，新澤西州 將啟用國稅局全新的「直接申報」(Direct File)模式，納稅人可用新方法申報聯邦稅。

國稅局2023年在全美12州測試「直接申報」模式；新州 正式納入2024 年報稅選項。

新州州長墨菲 (Phil Murphy)去年 7 月宣布加入該項計劃時表示，超過130 萬居民有資格享用這項便民服務；他說，「直接申報」比其他報稅方法更簡單、便宜而且有效率。

對於報稅新手，如果全年都住在新州、2024 年全部收入來自新州、打算採用相同報稅身份例如「已婚」，那麼，直接申報法可能很適合；如同一般報稅法，可選擇「聯合申報」或「單獨申報」。

很重要的是，唯有採用標準扣除額(standard deduction)才可使用直接申報，採用逐項扣除(itemized deductions)則不適用。目前約十分之九申報者使用標準扣除額。

「直接申報」方法好處多，但有若干要求。

例如，針對所得，2024 年擁有如下至少一種類型的收入便符合基本資格，包括來自雇主的收入(附W-2 表格)、失業補償金(附表格 1099-G)、社安金福利(附表格 SSA-1099)、健康儲蓄帳戶(Health Savings Accounts)中符合資格的醫療費用分配(表格 1099-SA)、利息收入(表格 1099-INT)、阿拉斯加永久基金(Alaska Permanent Fund)股息。

假如2024年有其他類型收入如未申報的現金收入(小費或贍養費等)、或者在其他稅單上申報的其他類型收入(如零工)，則不能使用直接申報；另有其他情況不能採用，例如，年薪超過20 萬元(如有多個雇主，上限為16萬8600 元)。

以夫妻聯合申報身份報稅且配偶工資超過20萬元(配偶有多個雇主則基準是16萬8600元)、以已婚夫婦聯合申報方式報稅且與配偶工資總額超過25萬元、以已婚人士分開申報方式報稅且薪水超過 12萬5000 元。

此外，針對儲蓄、退休金、稅收抵免(credit)也有許多規定和限制，無法一一詳述，可造訪國稅局官網 directfile.irs.gov/state 詳閱；點選「新澤西州」可查看自己是否有資格使用新報稅方法。