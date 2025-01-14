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新州「最貴待售屋」郭文貴被封莊園 聯邦掛牌3300萬出售

編譯盧炯燊／即時報導
中國流亡富商郭文貴被控詐騙10億元而遭查封的新澤西州克羅克-麥克米林莊園，1月2日掛牌出售，要價3300萬元。(檢方照片)
中國流亡富商郭文貴被控詐騙10億元而遭查封的新澤西州克羅克-麥克米林莊園，1月2日掛牌出售，要價3300萬元。(檢方照片)

被定罪的中國流亡富商郭文貴，被控詐騙10億元而遭聯邦查封的新澤西州克羅克-麥克米林莊園(Crocker-McMillin Mansion)，1月2日掛牌出售，要價3300萬元，郭文貴2021年12月購入時的價格為2600萬元，無論是當時還是現在，都是新澤西州最昂貴的待售房屋。

郭文貴2024年7月被聯邦陪審團裁定九項刑事罪名，起訴書指控他透過社交媒體，招攬粉絲加入他一系列的加密貨幣和投資計畫，從而在2018年至2023年籌集了超過10億元，為自己及家人提供奢華生活，包括購買紐約一座價值7000萬元豪宅、新澤西州的克羅克-麥克米林莊園、多艘豪華遊艇及多輛豪華汽車等。

庭審期間，檢方展示的大量詐騙證據顯示，郭文貴購入新澤西州這座豪宅後，在為豪宅一擲千金的同時，卻於2022年2月15日提交了破產申請。

紐約曼哈頓聯邦法院裁定郭文貴12項控罪中的9項罪名成立，當中包括欺詐、敲詐勒索及洗錢等，所有豪宅全給查封，銀行戶口亦全部凍結。

郭文貴被定罪後刑期待定，他的首席助理王雁平也因詐欺、洗錢等罪名，1月7日遭判處10年有期徒刑，因此預料郭的刑期不會低於這個年期。

郭文貴罪成後，美國政府將查封充公的豪宅等陸續出售。

其中出售的克羅克-麥克米林莊園，占地12英畝，建築空間約5萬平方英尺，是富商喬治·克羅克 (George Crocker)於1903年至1907年間，耗資約200萬元興建，但在莊園建成兩年後去世。此後多番易手，更一度成為神學院。由於這座宅邸經歷多位業主，故也作了不同修復及更新，上一個購買者則是郭文貴。

這個莊園是詹姆士一世復興式的建築風格，光是大廳就有3000平方英尺，大廳天花板高30英尺，內有一台1906年製造的原始伊奧利亞管風琴，被認為是美國僅存的幾台管風琴之一。

這座莊園設有桑拿浴室、游泳池、按摩室、蒸氣淋浴、水療中心等，戶外有網球場、兩個噴泉，還有24小時保全設施。

郭文貴 新澤西州 破產

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