華社抗議 76人棄蓋費城華埠球場 將拆原主場舊館重建

費城華埠商家、居民，去年發動多次抗議，堅決反對費城76人球隊新建球場。(美聯社)

費城 76人隊斥資13億元的新體育館「76地點」(76 Place)原定今年在10街、11街、市場街(Market St.)及費伯街(Filbert St.)的4個街區動土，並預計2031年竣工，但在華埠 居民堅決反對下，據悉76人隊已放棄該計畫，決定留在目前主場所在地的費城富國球場(Wells Fargo Center)，同時跟物業主Comcast Spectacor達成協議，拆除舊館、重建新球場。

費城建築業貿易委員會主席博耶(Ryan Boyer)已經向國家廣播公司新聞網(NBC News)證實此事，稱這麼一來實際上獲得了更多就業機會。

「國際電氣員工會」(International Brotherhood of Electrical Workers)第98分會隨後也發布聲明，表示在南費城的新體育場區將顯著改善和擴大，為76人隊提供最先進的球場，耗資也將提高到數十億元。

投票反對舊開發計畫的兩名市議員蘭道(Rue Landau)和高蒂爾(Jamie Gauthier)表示，這一逆轉表明76人隊沒有與市政府真誠交流。「我們很高興76人隊能夠繼續留在最適合他們所在的體育場區。但他們做出這項決定的方式極度不尊重市領導、相關利益者及居民。」

市議員哈里帝(Jim Harrity)則說，對此意外舉動感到失望，感覺自己「被欺騙、當成棋子利用」，他去年12月19日投票同意華埠新建球場計畫。哈里帝表示除了憤怒，還對市立學校無法從新體育館的收入中獲得資金感到沮喪。

擁有76人隊的哈里斯‧布萊澤體育娛樂公司(Harris Blitzer Sports＆Entertainment)爭取到市政府批准後，承諾不會向市政府尋求任何建設資金，因此不必繳納財產稅而改每年上繳約600萬元。

為阻止在華埠新蓋球場提案而成立的「反球館」聯盟(No Arena)發表聲明稱，市議會去年接受76人隊的提案，表明該市需要回應民意的政治人物，而不是迎合貪婪企業的人，稱新計畫是出面反對的費城民眾的勝利，而政客們應該吸取教訓、要相信人民。

反對在華埠新建球場的人士，主要包括不少華裔，其中在第九街和亞區街(Arch Street)經營Bubblefish餐廳的林旭稱，新體育館會毀了他的生意，「我們將無法生存，我有四名家人住在華埠，我們不得不搬家。」

在華埠QT越南 三明治商店工作近10年的孫米亞(Mya Son，音譯)表示，她原本可以從年邁的越南裔阿姨和中國叔叔手中接管這家餐廳，但商店所在的街區要蓋76人隊球場，成為她得面對的問題。