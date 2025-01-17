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2025蛇年大吉 悅滿樓邀您共度佳節

新澤西訊
悅滿樓寬敞的龍鳳大禮堂承接婚宴、壽宴、公司年慶、年飯和滿月酒等各式宴席
悅滿樓寬敞的龍鳳大禮堂承接婚宴、壽宴、公司年慶、年飯和滿月酒等各式宴席

新州老牌香港粵菜餐廳——約滿樓海鮮酒家誠邀您和家人朋友一起來此共度除夕，一同歡慶新春，品嚐美食。此次重磅推出蛇年大吉合菜系列和開運盆菜。

如意吉祥宴：錦繡年年（錦繡五彩大拼盆）、花開富貴（碧綠花枝蝦球）、發財好市（髮菜蠔豉）、如意吉祥（海皇一品魚肚羹）、平步青雲（蠔皇北菰鴨掌）、金雞報喜（鴻運炸子雞）、雙龍獻歲（薑蔥雙龍蝦）、大吉大利（翡翠骨香龍利球）、黃金萬兩（悅滿金提炒飯）、好運連綿（香菰汶伊麵）、紅運當頭（蓮子紅豆沙）、碩果豐盈（時令鮮果），優惠價僅$438。

招財進寶宴：錦繡年年（錦繡五彩大拼盆）、龍馬精神（碧綠帶子蝦球）、發財好市（髮菜蠔豉）、喜鵲迎春（鮮海底棷燉鵲鴣）、招財進寶（蠔皇五頭鮑魚）、金雞報喜（鴻運炸子雞）、雙龍獻歲（薑蔥雙龍蝦）、年年有餘（清蒸高階海上鮮）、黃金萬兩（悅滿金提炒飯）、好運連綿（香菰紋伊麵）、紅運當頭（蓮子紅豆沙）、碩果豐盈（時令鮮果），超值優惠價$598。

心想事成宴：錦繡年年（錦繡五彩大拼盆）、富甲天下（堂片北京鴨）、生龍活虎（琥珀沙汁蝦球）、發財好市（髮菜蠔豉）、喜鵲迎春（鮮海底椰燉鵲鴣）、心想事成（碧綠海參五頭鮑）、雙龍獻歲（薑蔥雙龍蝦）、年年有餘（清蒸高階海上鮮）、黃金萬兩（悅滿金提炒飯）、好運連綿（香菇炆伊麵）、紅運當頭（蓮子紅豆沙）、碩果豐盈（時令鮮果），超值優惠價$668。

農曆新年儼然不可或缺的菜式「盆菜」，有著滿堂吉慶、豐衣足食的意涵，盆菜內的食材更各有吉祥的寓意。2025約滿樓特別推出：招財納福，開運盆菜，4人份僅$268，8人份$468。名貴食材包含：原只五頭鮑魚、油泡鮮帶子、薑蔥焗龍蝦、順德煎魚餅、香煎大明蝦、南乳蚊豬手、悅滿貴妃雞、紅燒五花肉、蠔皇鴨掌、髮菜蠔豉、紹菜、浮皮、枝竹、大花菇、西蘭花、蘿蔔。因製作需時，請大家提早兩天預定。

悅滿樓多年來一直秉持「絕對香港，純正粵菜」為宗旨，資深港廚為您親自操刀烹飪出道道美食，得到大家的一致好評和肯定，歡迎舊雨新知前來品嚐惠顧。預約電話：732-855-7600，地址：1021 US Highway 1, Avenel, NJ 07001。

香港 西蘭花 新州

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