費城福建同鄉會新屆職員就職暨25週年慶典

與大費城福建同鄉會領導層成員合影，前排左7-14依次為：倪忠、李德、楊道鋒、向裕韜、盧文斌、劉用武、林成枝、柳永勝

\1月12日晚，大費城 福建同鄉會在南費城華達酒樓舉行第12屆新屆職員就職暨成立25週年慶典。中國駐紐約總領館領僑處副主任李德、領事向裕韜，賓州 州長亞太裔事務委員會主任Razin Karu、賓州參議員 Nikil Saval、賓州政府衛生平權 委顧問孫一、賓州華人 僑團聯盟執行主席陳展遠、協勝公會元老陳姿等各界僑領、中西嘉賓500多人出席。

在雄壯的中美兩國國歌聲中，慶典活動拉開了帷幕。會長楊道鋒表示，時光匆匆 ，大費城福建同鄉會已經走過24載春秋 ，在此向一直以來支持同鄉會發展的老領導以及全體職員表示真誠的謝意 。感謝大家對我的信任和支持 ，讓我有機會繼續擔任第12屆會長，深感榮幸，同時也感到責任重大 。過去的20多年，在各屆會長的帶領下，同鄉會始終秉持務實求真、團結誠信 、互幫互助、服務鄉親的宗旨，服務僑胞，在費城旅美僑團中展現出福建人的良好形象 。感謝各兄弟社團的長期友好合作，以及會員們的無私奉獻，使會務順利進行並取得優異成績。未來將繼續遵守住在國的法律法規 、融入當地 、提高集體凝聚力，並回饋社會。相信在新一屆職員的共同努力下，會繼續發揚橋梁紐帶作用，凝聚僑心，傳承中華民族優秀傳統文化 。

李德致辭，大費城福建同鄉會成立25年來，始終秉持著團結友愛 、互助互讓的核心理念，服務社區鄉親，弘揚中華傳統文化，讓中華文化代代相傳，在經濟科技文化領域做出了許多實實在在的貢獻。與此同時，同鄉會還參與中美建設的發展，推動中美關係不斷往前進步，得到了社區各界廣泛的認可。冀望同鄉會以25週年為契機，繼續再接再厲，發揚優良傳統，為華裔在當地的可持續發展繼續努力。總領館會始終不渝的支持服務大家，農歷新年即將來臨，祝各位家庭幸福 、所想皆所願 、新年吉祥 。

賓州州長亞太裔事務委員會主任Razin Karu帶來了賓州州長Josh Shapiro (喬什•夏皮羅)的賀函，夏皮羅表示，蛇年代表著吉祥幸運，感謝華人將這普世價值帶給世界人民。賓州參議員Nikil Saval宣讀了賓州州議會賀信，並代出差在外無法前來參加慶典的費城市議員Mark Squilla頒發了費城市議會賀函。賓州政府衛生平權委顧問孫一、賓州華人僑團聯盟執行主席陳展遠、協勝公會元老陳姿等分別致辭，讚揚同鄉會同仁積極參與社區各項公益活動，為有困難的鄉親及時提供幫助，為鄉親融入社區搭建橋梁，為福建籍旅美僑胞打造了一個溫馨和諧的大家庭 ，促進了各族裔的和諧發展。希望未來繼續促進中美兩國在經貿 、文化等領域的交流與合作，為中美兩國的友好和經濟發展作出積極貢獻。

第一常務副會長柳永勝宣讀了福建省歸國華僑聯合會賀信，讚揚同鄉會積極促進福建與費城在經濟、文化等領域的交流與合作，充分展示了福建僑團的團結拼搏精神和家鄉情懷，期許為福建與費城的友好關係書寫新的輝煌篇章。

與此同時，費城警局19分局警官們，向同鄉會頒發了感謝狀，感謝同鄉會每逢節日，都向當地警務人員及其他族裔社區分享中華美食及文化。同鄉會向慷慨贊助慶典活動順利進行的各界贊助商們頒發了感謝匾。

議長倪忠致答謝辭，感謝新老會員踴躍捐款，希望同鄉會會務興旺，新年新的徵程，讓我們滿懷希望，迎接新的一年 。祝祖國繁榮昌盛 、國泰民安 、祝中美兩國人民友誼地久天長。 祝嘉賓們新年蛇來運轉，大吉大利，平安健康有財氣，事事如意有福氣。

娛樂節目中，開心、五一、歡樂、彩虹、費城姐妹舞隊等，帶來了精彩的表演。抽獎節目中，費城遠東集團捐贈10部iPad及名貴洋酒和現金，豐富的獎品掀起了晚會的高潮。慶典活動由鄧軍、章鈺主持。