費城協勝公會2025新屆職員就職典禮

協勝公會統一部職員合影

1月8日，費城 協勝公會舉行新屆職員就職典禮。下午4時，假群英房會址內舉行拜神儀式，在元老陳姿監誓下，新任主席宣讀就職誓詞，新任及卸任主席進行印鑒交接，新屆職員正式宣誓就職。當天有4位新會員宣誓入會。拜神就職儀式結束後，晚上7時，該會在東方明珠酒樓舉辦慶祝宴會，300多會員及各僑團僑領歡聚一堂，共襄盛舉。

在協勝鑼鼓隊的鼓聲敲響中，慶祝宴會拉開喜慶的帷幕。元老陳姿致辭，感謝各大社團僑領們冒著嚴寒出席就職典禮，彰顯了費城僑社的團結。感謝會員們出錢出力，任勞任怨，騰出寶貴時間服務僑社，為維護華裔 權益站出來，在此表示衷心感謝。她讚揚協勝歷屆主席嘔心瀝血為公會服務，令會務發揚光大，他們愛公會的兄弟姐妹們，愛各界的社團友好，共同努力為社區謀發展，讓華人 在美國能夠安居樂業，人人過上美好的生活。與此同時，她還感謝了社區的各大商家寶號，支持社區活動，彰顯了同胞們血濃於水的大愛精神。感謝舞隊姐妹們巾幗不讓鬚眉，為社區帶來歡樂。千言萬語，還有好多的話要說，但基於時間有限，只能懷著感恩的心，對各位的光臨再次表示感謝，協勝公會定會加油再加油，為社區繁榮繼續努力。

卸任主席潘振泉致卸任詞，感謝公會元老及會員們的支持，未來會繼續發光發熱，共同為社區謀福祉。蟬聯主席黃麗華帶來新春祝福，祝願嘉賓會員們蛇年如意人安康，家和業興事業隆。會繼續發揚協勝忠義友愛精神，通力合作，以高度的責任心完成好各項會務工作，將協勝公會的優良傳統，一代一代傳承下去。

新任主席張德瑞致詞感謝協勝全體同仁的信任支持，感謝元老團成員提攜其當任新一屆主席，本人自知才疏學淺，能力有限，今後會盡己所能，本著對公會的一貫忠誠、奉公守法、盡忠職守為公會服務，同時緊記元老團主席伍煥鵬及總理的叮嚀，在陳姿元老及各位前輩們的指導下，與黃麗華主席攜手合作，推進會務，續創輝煌。祝世界和平，社會安定繁榮，人人萬事順遂。

中華公所董事長林興、麥鵬，安良會長徐福群，洪門致公堂專員許錦坤、美洲至孝篤親公所美東總理陳偉明、費城華埠 發展會執行主任陳國賢、賓州州長亞裔 委員會主席陳威分別致辭，讚揚協勝是費城最有活力、最開心的社團之一，新任主席高才碩望，會員緊密團結一致，冀望以嶄新面目迎接新一年的到來。慶祝宴會由書記劉榮任、助理書記周夢湘主持。

協勝開心舞隊、五一舞隊、喜悅舞隊、歡樂舞隊、CoCo快樂舞隊、費城姐妹舞隊、富貴舞隊、彩虹舞隊、快樂舞隊獻上了精彩的舞蹈。費城各大僑社僑領們上臺合唱《友誼之光》，彰顯了僑團團結的力量。長樂公會會員獻上勁歌聯唱，眾人隨歌激情熱舞，歡樂的氣氛洋溢在會場的每一個角落。