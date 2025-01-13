賓州青少年酒駕致2乘客死 被控殺人重罪

19歲青少年斯特朗去年10月酒駕車禍，導致車上兩名乘客死亡。(警方檔案)

賓州 貝德福德郡(Bedford County)19歲青少年斯特朗 (Kaleb Strong)2024年10月底酒後駕車撞上硬石路堤，導致同車的兩名年輕乘客死亡，他因此被控殺人重罪。

據媒體 WJAC和WTAJ稱，發生這起不幸事故後，斯特朗被控犯有酒後駕車殺人罪、駕車殺人罪、嚴重襲擊罪和過失殺人罪等重罪。

事故發生於去年10月27日，地點是東普羅維登斯鎮(East Providence Township)的林肯高速公路(Lincoln Highway)。

警方稱，斯特朗當時駕駛本田 雅歌(Honda Accord)，撞上岩石路堤，他和車上另兩人被甩出車外。

同車的兩人是阿爾圖納地區高中(Altoona Area High School)16歲學生史密斯普萊斯 (Keaghan Smith-Price) ，以及22歲的馬丁 (Kamren Martin)，雙雙於現場被宣布死亡。

事發當時在現場的警方表示，他們可以從斯特朗的呼吸聞到酒精味，而且也在車內發現含酒精飲料。

事後經血液檢查發現，斯特朗血液裡酒精含量是法定上限的兩倍，高達0.16。

斯特朗在跨年晚上被提審，目前被關押在貝德福德郡監獄 ；他的保釋金是15萬元。