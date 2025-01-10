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擔憂受到美國加強管制 中企藥明康德出售費城生基公司

編譯周芳苑／綜合報導
中企藥明康德將南費城的合約製藥單位「藥明生基」(WuXi Advanced Therapies)賣給紐約公司Altaris。(藥明生基官網)
中企藥明康德將南費城的合約製藥單位「藥明生基」(WuXi Advanced Therapies)賣給紐約公司Altaris。(藥明生基官網)

總部位於上海的中國生技業巨頭「藥明康德」(WuXi AppTec)，擔心聯邦因細胞和基因工廠有中資所有權而限制其運作，將南費城的合約製藥單位「藥明生基」(WuXi Advanced Therapies)賣給紐約公司Altaris 。

國會議員在數月討論過程中，提議停止與藥明康德和其他中國業者合作的公司和機構提供聯邦資助，驅使製造商、賓州大學(University of Pennsylvania)及其他產業領導者尋求替代方案。

賓大資訊長斯瓦特利 (John S. Swartley)說，藥明康德一直是賓大醫生所設細胞和基因治療製造商的可靠選擇。

華盛頓特區Goodwin Procter律師事務所合夥人韋策爾(Matt Wetzel)代表小型生技公司和投資者，他說，客戶們樂於與中國生技公司合作，因為更好更快，但議員主張目前的生態已形成令人不安的依賴，希望強化美國自身供應鍊。

藥明康德2008年收購在南費城設有實驗室的美國公司，之後便一直在南費城海軍造船廠(Navy Yard)商業中心為新創公司和藥品開發商生產生技產品。

近年來，隨著十幾家在鄰近地區開發細胞和基因療法的公司訂單不斷增加，藥明康德在海軍造船廠加購另三棟建築，占地超過40萬平方呎、員工800多人。

然而國會議員去年春天提出「生物安全法案」(Biosecure Act)，阻止聯邦資金用於「外國對手控制下」的公司所開發產品。

生物安全法案最初贏得國會兩黨的支持，甚至得到具影響力的生技創新組織BIO弗朗西斯·克勞利(John Francis Crowley) 的認可。

最近，在美國製造商 Complete Genomics 抱怨該提案違憲而且以虛假信息為基礎等因素下，該法案未獲得國會全面批准。韋策爾認為今年共和黨領導的新國會將提出新提案。

AppTec出售旗下單位給Altaris 一案預計在6月完成。

藥明康德先進療法事業部執行長胡正國(Edward Hu)透過聲明說，這次出售美國和英國先進治療設施後，藥明康德將繼續開展其他業務。

費城 賓大 投資

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